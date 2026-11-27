明天投票日。這次九合一選舉，執政黨在全台各地刻意營造「洋流」旋風，試圖用造勢人潮、情緒動員與政治口號，掩蓋中央執政兩年多的施政失能與憲政亂象。然而，台灣人民不應被表面熱鬧的選舉浪潮所蒙蔽，而要冷靜審視賴清德政府毀憲作為，以及對於民主制衡機制造成的衝擊。

這場地方選舉，不僅是縣市長與民代的改選，更是全體國民對賴政府是否尊重憲法、敬畏民意的一次期中信任投票。

民主政治的核心在於權力分立與監督制衡，而非行政權獨大。賴清德總統上任以來，面臨朝小野大的「雙少數」格局，本應謙卑傾聽民意、尋求朝野協商，卻選擇走上與國會全面對抗的道路。從國會改革法案引發的憲政衝突、大法官人事提名僵局與憲法法庭爭議，到行政院長卓榮泰創下憲政史惡例、拒絕副署立法院三讀通過的法律案—從去年財劃法到近期的老農津貼修法，累計已有十項國會三讀法案遭卓揆以「不副署」手段實質封殺。

荒謬的是，手握龐大行政權與國家機器的賴清德與卓榮泰，為替自己拒絕副署的違憲行徑開脫，竟反過來倒打一耙，屢控遵循民主多數決的國會是「立法濫權」、「在野獨裁」。試問，沒有行政權、沒有軍警檢調資源的在野黨，依憲法程序三讀通過法律何來「獨裁」之說？當行政院長都能憑一己好惡拒絕副署、讓三讀法律形同具文，究竟誰才是真正視憲法為無物、在行政權上無限擴張的獨裁者？

更令人憂心的是，執政黨在行政權無限擴張的同時，對在野監督力量與基層民生卻展現高度傲慢。無論是能源政策僵化導致產業與民生承受供電與電價壓力，抑或兩岸關係與經貿戰略上意識形態掛帥，讓傳統產業在區域經貿整合面臨更大挑戰。賴政府面對外界質疑，往往不是務實檢討，而是透過政治操作轉移焦點；在面對普發現金兩萬元等福國利民法案時，也不排除會以不副署相逼的對抗策略。

試想，在野黨握有國會多數席次制衡狀態下，「雙少數」的賴政府都敢如此視憲法精神與國會決議為無物；萬一此次九合一選舉讓執政黨刻意營造的「洋流」得逞，使民進黨在雙北與地方版圖大幅擴張，嘗到甜頭的賴政府勢必將此解讀為民意的全面背書，未來在中央與地方只會更加得寸進尺、為所欲為，台灣的民主制衡機制恐將徹底失靈。

台灣的民主憲政，是無數前人流血流汗才換來的珍貴資產，不能因政黨競爭與權力攻防而受到侵蝕。明天投票日，選民除了檢視候選人的政見與治理能力，也應用選票檢驗賴政府是否遵守憲法、重視國會監督，以及是否願意回到朝野協商的正軌。選票是人民監督執政者的重要力量，唯有讓執政者明白，權力必須受到制衡，民意不容忽視，台灣民主憲政才能行穩致遠。