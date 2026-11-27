近期外資在台股大舉賣超並集中匯出，引發新台幣重貶，再次暴露台灣金融市場的結構性脆弱。當熱錢獲利了結後迅速撤離，不僅造成股市震盪，更推升輸入性通膨，最終由國內居民承擔實質購買力受損的代價。面對周期性重演的「股匯雙殺」，政府與央行該如何破局？

目前台股呈現「外資掌握定價權、內資偏重短線」的失衡。外資持有台股市值約四成，一旦國際局勢波動或利差擴大，單日巨額賣超與集中匯出，便足以對淺碟型的台灣匯市造成衝擊。

反觀內資，成交比重雖有逾五成來自散戶，卻高度集中於當沖；真正具備逆勢承接力的本國機構法人（投信、壽險、退休基金）交易占比僅約一成多，難以第一時間消化外資拋售。

為防範熱錢炒作，央行與金管會已經設下多道防線。匯市方面，央行嚴格執行「實質需求原則」，緊盯外資匯入是否確實買股而非停泊炒匯，並透過大額結匯預告機制分散賣匯時點，必要時進場「逆風操作」提供流動性，同時嚴控外資持有反向ＥＴＦ與無本金交割遠期外匯（ＮＤＦ）部位，防堵「放空兼炒匯」的雙向套利。股市方面，金管會則備有調降借券賣出比例、提高融券保證金等工具，並於系統性風險浮現時啟動國安基金護盤。

現行防線在巨量賣壓下顯得吃力，根源在於總體經濟學「不可能的三位一體」的限制—在「資本自由移動」、「獨立貨幣政策」與「匯率穩定」之間，台灣作為小型開放經濟體，無法同時兼顧三者。

若祭出極端資本管制，雖能阻擋短期熱錢，卻可能導致台灣遭國際指數降評，進而引發主權基金等「長期外資」撤離，重創產業估值與籌資。反之，若央行死守特定匯率而無限制消耗外匯存底，不僅易成投機客狙擊靶心，一旦放手更易引發報復性補跌。此外，國內龐大的超額儲蓄與逾卅兆元壽險資金，因國內長天期標的不足與法規限制而大量流向海外，形成「內資外流、外資控盤」的矛盾，削弱市場韌性。

要擺脫外資「賺飽就跑、全民埋單」的宿命，政策思維必須從被動防堵轉向「結構性壯大內資機構買盤」，走出一條動態平衡之路：

一，建立「勞退自選平台」：台灣每年數兆元的超額儲蓄是最大底氣。政府應該加速推動勞退自選平台，提供稅賦遞延與「長期持有（如滿五年以上）減免稅」誘因，將勞工儲蓄轉化為制度化長線買盤，與外資抗衡。

二，引導壽險資金回流：擴大發行長天期公債、主權綠債與基建債券，並適度調整壽險業投資國內策略性產業的風險資本計提（ＲＢＣ）係數，讓龐大壽險資金在國內找到匹配資產，減少海外依賴與避險成本，成為穩定台股的定海神針。

三，導正稅制扭曲，獎勵長期持有：檢討當沖證交稅減半助長波動與「多殺多」的副作用；同時針對長期持有台股或國內基金者，給予股利分離課稅優惠或提高免稅額，引導資金轉向長期投資。

四，強化「非對稱」宏觀審慎監理：在維持資本原則自由下，深化跨部會數據聯防，對短期頻繁進出、高槓桿避險的外資帳戶實施差異化保證金與結匯審查，提高套利成本，同時保障長期投資人運作。

金融主權的穩固不能永遠寄望於外資善意或央行孤軍奮戰。唯有透過制度改革，將民間儲蓄轉化為具備定價權的機構長錢，當內資擁有足夠承接力時，外資進出才能回歸單純的市場換手，不再成為動搖民生的風暴。