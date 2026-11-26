看過魔術表演的人，都領教過魔術師如何運用虛假手法、視線引導及心理暗示，巧妙地轉移觀眾注意力，讓後者忽略現實，相信眼前所見即是真相。

綜觀此番九合一選戰，部分候選人靠著改變個人形象、動員群眾造勢，以及疑似藉助演算法提高社群平台關注度與網路聲量等策略，再加上外部黨政資源、國家機器以及建制派媒體宣傳等不計代價的奧援，確實成功營造出一股看似獲得民意高度支持的旋風。

然外表亮麗的民粹風潮終難掩論述空洞，對照失控的名嘴側翼集體出征與抹黑攻擊，更暴露參選人害怕自曝其短，企圖隱藏過往黑歷史、言行前後不一，並模糊公共討論空間的真實意圖。不由讓人聯想起魔術師的障眼法。兩者目的，無非都是想讓大眾只看見其刻意安排的畫面，以致忽略原本該被重視與檢驗的課題。

住在北台灣的我，尤其在意因上述操弄與所謂「外溢」、「破圈」效應，無辜選民可能在不知不覺中淪為受選舉魔術迷惑的觀眾，導致以下三個關鍵問題失焦：

首先，松機遷建尚未上路，而西區門戶計畫、輝達海外總部預定落腳的北士科等亦迄未完成。倘中途換手，讓一個缺乏經驗與能力，對都更、兒虐、ＡＩ廊帶、長者健保等議題輕忽空談，甚至對水庫要不要設光電板都立場曖昧矛盾、回應邏輯錯亂的人接棒處理，誰敢保證上述攸關未來首都發展的重大建設，不會因此落空或延宕？

其次，連陸委會副主委沈有忠也質疑：「上海市能不能夠跟頑固台獨分子來舉辦所謂的『雙城論壇』？」試問期盼台海和平、安居樂業的絕大多數北市選民，真願意承受民調逾六成支持、目前唯一的官方交流平台，可能因換人執政而中斷、兩岸關係再度惡化的後果？

再者，「政二代」本身固然非「原罪」，但倘政治權貴的家族子女不顧瓜田李下，無視道德操守要求與公平競爭原則，面對涉及貪汙、圖利、利益輸送等違法爭議，始終迴避、卸責，一旦容任其掌握龐大市政預算，如何期待能透明施政、清廉治理，讓年輕世代免於「相對剝奪感」？

投票日前除應提防奧步、爛招介選外，建議大家不妨靜下心來自問：四年來過得好嗎？（直面改變的機會與風險）牛肉在哪裡？（衡量候選人的標準是政見、政績、願景，還是形象、人設、口才）選誰較安心？（投票依據是客觀觀察評比，還是主觀情緒好惡、隨波逐流或追求新鮮刺激）

值此司法雙標不公、行政護航不中立、假訊息滿天飛、深偽音檔與ＡＩ合成圖到處散布之際，面對這場可能是史上最混亂的大選，我認為自認理性的中間選民，除應積極參與投票、打破「沉默螺旋」、不讓民主缺席外，更應思考如何利用手中神聖選票，破除選舉魔術與「認知作戰」、拒當傻瓜。「騙子能騙多久，是由傻子決定的」。