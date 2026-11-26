每到選舉最後關頭，選民在街頭與螢幕上看到的候選人，往往格外溫和、包容且充滿微笑；然數位時代凡走過必留下痕跡，政治人物過去的發言紀錄也經常在選前被重新檢視。近期台北市長選戰中，民進黨候選人沈伯洋二○一四年的臉書言論遭翻出，引發「判若兩人」的討論。

沈伯洋如今高喊「市民主義」、強調彼此包容、塑造暖男形象，與過去言行形成強烈對比。這折射出台灣政壇一個普遍現象，亦即為了爭取選票，政治人物們往往存在著「過去的戰鬥語言」與「當下的選舉人設」之間的巨大落差。

在日常政治攻防或網路社群互動中，鮮明甚至帶點火藥味的語言，往往易獲流量與同溫層掌聲；一旦投入單一席次的市長選舉，候選人必須面對全體市民，過去用來凝聚支持者的尖銳詞彙，反成了拓展中間選票的包袱。

「視覺與語言的柔和化」在本次選戰中，其實是跨黨派的共同趨勢。例如近期媒體盤點各縣市長候選人的主視覺發現，超過八成民進黨候選人不約而同大量採用柔和的「粉橘色系」，試圖淡化過往的剛硬對立色彩。同理，在藍營內部，立委賴士葆於造勢場合脫口批沈「人渣」引發爭議後，即便部分黨內人士隨即反控對手陣營過去亦有粗口發言，但台北市長蔣萬安隨即代表公開致歉，強調否定過激言論，試圖守住溫和穩健的形象。

即便是標榜跳脫藍綠的第三勢力，也難免政治立場擺盪的檢驗。例如曾任民眾黨秘書長的謝立功在選前轉向、與綠營基隆市長候選人合體，而現任黨主席黃國昌則反過來淡化其重要性，這類政黨關係與評價的前後落差，同樣讓外界看在眼裡。

社會並非不允許政治人物修正過去的觀點，但當過去言論與現今主張出現矛盾，若只用「年輕氣盛」、「當時的時空背景不同」，甚至一笑置之的方式輕輕帶過，在選民眼中難免留下「為了選票而換上另一套劇本」的疑慮。反之，若能坦然說明觀點轉變的脈絡，更能展現面對公共檢驗的誠意。

台灣選舉文化發展至今，文宣包裝、競選歌曲與公關修辭日趨精緻，幾乎每位站上舞台的候選人，在選前最後關頭都展現最親民、最傾聽民意的一面。也正因為包裝過於完美，選民在作出決定前，更需要拉長觀察的時間軸—不只是看候選人在這幾個月說了多少動聽的話、穿了什麼顏色的衣服，更要回頭對照他過去如何看待不同意見者、如何對待政治對手。

畢竟，選舉是一時的公關展演，城市與國家的治理卻是長久的日常；唯有言行一致、經得起時間回溯檢驗的政治人物，才真正值得選民託付信任。