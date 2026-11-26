輝達董事會於十一月廿三日一致決議，邀請十一天前才請辭的創辦人黃仁勳回任執行長暨總裁，消息隨即引發美股與我國股市劇烈震盪。然而，市場的短線起落只是表象，真正值得正視的歷史轉折，在於這場高層人事反轉並非純粹的市場選擇，而是美國白宮出面斡旋後的政治結果；當全球算力龍頭的領袖去留不再單純取決於董事會治理，意味著半導體與人工智慧產業已正式跨入大國權力直接定價的新時代。

看懂這層權力邏輯，便能看穿華府對美企與對我國截然不同的雙軌算計。白宮之所以護航黃仁勳歸位，是為了穩住美國在算力競賽的主導權，卻同時透過十二月一日眾議院閉門問話、十二月三日參議院銀行委員會公開聽證會，以及輝達常設國安與出口管制委員會，將這家科技巨擘牢牢鎖進美國國安審查軌道；同時，美國總統川普廿四日受訪，再次揚言兩年內對進口晶片課徵高達兩倍關稅，逼迫先進製程加速移往亞利桑那與德州。華府留住的是研發大腦與規則制定權，要我國承擔的卻是地緣風險與產能外移的雙重成本。

更嚴峻的考驗在於，我國經濟內部早已出現難以自癒的雙重斷裂，使我們在這場強權賽局裡缺乏還手餘地。首先是貿易與就業的斷裂，今年前十月資通訊與電子零組件占我國總出口近八成，下游封測與伺服器代工廠對輝達的營收依賴達五成至六成五，科技業卻僅吸納約一成二就業人口，全體製造業就業人數更已跌破三百萬人。

其次，是資金與實業的斷裂，外資依政治風險與獲利折現迅速進出，匯率波動與資源排擠卻由傳產與內需勞工承擔，神山愈顯高大，其餘產業的議價與生存空間反而愈見侷促。

當風險正在向實體經濟擴散，東亞鄰國與我國朝野的應對卻呈現強烈反差。日本、南韓、中國大陸與東協財金官員近日在京都集會，聯手擴大兩千四百億美元區域金融安全網，正是為了幫未來的資本外流與匯率風暴預築制度防火牆；反觀我國，執政者把半導體出口當成外交與施政護身符，對能源瓶頸與非高科技產業困境束手無策，在野陣營也多止於政治口水，連兩岸經貿對話的緩衝閥都任其失靈，使我國在強權夾縫中幾乎失去轉圜空間。

黃仁勳回任替華爾街換到短暫的喘息時間，卻也為我國照出冷冽的國際現實，依附於他國戰略需求的繁榮，隨時可能被一紙關稅令或一場國會聽證改寫。我國若想真正守住產業命脈，就不能繼續滿足於充當他國算力版圖裡最聽話的代工環節，而必須趁領先窗口猶在，重建能源穩定、多元市場與跨黨派經貿共識，把被動輸血的紅利轉化為真正的主權談判底氣。