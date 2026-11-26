光電水庫之爭在投票日進入倒數階段發酵，民進黨新北市長候選人蘇巧慧反駁，翡翠水庫設置光電板是「假議題」，引來各界咋舌。一句話把攸關大台北飲水的疑慮一筆勾銷，與其說是釋疑，不如說是讓民眾懷疑自己，上演一齣政治版的「煤氣燈效應」。

心理學中的「煤氣燈效應」是指操弄者反覆否認對方親眼所見，使人逐漸懷疑自己的記憶判斷。公文清楚寫在紙上，追問的人卻被控訴無中生有；光電板披著環保的外衣，如今關心飲水品質，又被扣上炒作選情的政治帽子。因此，民眾的擔憂尚未緩和，就先被貼上疑神疑鬼標籤。

主管機關連發三年函文盤點水庫光電，也以檢測符合標準要民眾安心，如果需要監測，又為何稱為假議題？一旦面板遮去陽光，水溫及溶氧隨之改變，微氣候與水中生物多樣性，究竟付出多少代價，誰又能夠保證無虞？當台北市發起「台灣好水聯盟」，要求民生灌溉水庫禁設水面型光電，可見疑慮並非空穴來風。政府應該公開評估與決策過程，候選人更不該用「假議題」三個字淡化公文，貶低民眾追問。

當煤氣燈調暗了，還堅稱燈火如常；如此下去，被調暗的恐怕不只是燈火，還有政府的公信力。