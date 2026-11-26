在土耳其舉行的第卅一屆全球氣候會議（ＣＯＰ31），會議結束時各國無法達成共識，終於在史無前例沒有結論的情況下破局。

各界評論多極為沮喪悲觀，好似世界末日即將來臨。但此次破局並非意外，乃是遲早之事。妄圖廿年間達到全球淨零排放這種自欺欺人的目標，終究會如國王新衣般地被無情揭穿。

此次會議破局的主因，在於各國對深化化石能源轉型無法達到共識。表面上歐盟等國認為愈快愈好，但產油國並不認同。實際上，在全球大多數國家中，化石能源仍為最經濟的能源，強迫仍有許多無電可用人民的國家減碳、甚至短期內達到淨零排放，可說是荒謬不仁，亦即所謂氣候帝國主義。

能源知識停在「用愛發電」的環團，完全不了解能源轉型是何等艱巨的挑戰；不只台灣，全球環團幾乎都渾然不知。在全球仍有八成能源來自化石能源的今日，一廂情願地要在距今不過廿多年的二○五○年達到淨零碳排，無異於癡人說夢。而做夢總有夢醒之時，今日ＣＯＰ31談判破局，實乃當頭棒喝。

以今日之科技，幾乎無法保證人類能在二○五○年達到淨零排放。若是一味追求此一虛幻目標，將嚴重影響人類採取真正有效之抗暖手段。

全球暖化無疑是人類應共同面對的巨大挑戰，但如不認清當前目標之荒謬，就無法認真考慮採取其他性價比極高之手段，在大氣平流層施放微粒阻擋陽光以直接降溫即為一例。人類應面對現實，嚴肅考慮採取類似之氣候工程手段減緩暖化，以爭取更多時間發展新科技，在二一○○年達到淨零排放。

當然，每個國家情況都不同，台灣因意識形態反核，造成目前電力仍有八成來自化石能源（全球平均低於六成），這就是應立即解決的問題。環境部長日前鬆口坦承「核能有助減碳」，此已並非「乃覺卅里」，而是「乃覺卅年」。台灣因反核走了卅年冤枉路，今天為了更嚴重的淨零錯誤難道還要重蹈覆轍？

近日因為選舉鬧得沸沸揚揚的水庫種電，即為反核政策造成的惡果。如果台灣今天仍有核電機組運轉，又何必逼得非要在水庫設置光電，汙染民眾重要的飲用水來源？

二○五○年淨零排放為一巨大謊言在能源界眾所周知，即使入法也無法改變事實，只是造成極多綠能騙局。政府應嚴肅考慮備用計畫，也就是所謂Ｂ計畫，為未來全球不可避免地放棄二○五○年淨零目標後，該如何修正能源政策預作準備，不要蹈反核的覆轍，錯了卅年才手忙腳亂地修正方向。

核電除役前，台灣核能占電力二成，如加上交通及工業使用電力之外的能源，核能占比不過一成。化石能源在台灣能源使用占比超過九成，孰輕孰重一目了然。錯誤的反核政策對台灣已造成極大傷害，錯誤的淨零政策造成的後果更是不堪設想。

台灣政府應嚴肅考慮能源Ｂ計畫。