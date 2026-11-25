輝達創辦人黃仁勳因婚外情及共諜風波，牽扯出違反美國高階晶片出口中國管制而辭職，造成全球ＡＩ市場動盪。怎料，在美國總統川普強力介入下，輝達董事會聲稱得到政府高級官員承諾，黃仁勳的行為不會構成國家安全風險，讓他恢復所有職務。

如此戲劇性的轉變，令人拍案叫絕，美國「外交政策」期刊立即發表評論指出，黃仁勳的回歸是美國國家安全史上最大的醜聞案，可與雷根時期的「伊朗門」事件相比擬，顯示出該回歸案已埋下美國政壇的風暴。

相較於科技界的振奮，美國國會中民主黨與共和黨皆有反對聲音。民主黨資深參議員舒默強烈抨擊，並揚言將對政府與輝達相關人員，進行為利益而出賣國安的全面調查。眾議院民主黨領袖傑福瑞斯發表聲明，批評輝達董事會讓黃仁勳回任的決定，完全站不住腳、不負責任且令人不解，毫無原則可言。他強調國會不會停止對輝達涉嫌不法行為，以及商務部長盧特尼克與商務部在晶片出口政策上，是否涉及腐敗的全面調查，同時要求在年度「國防授權法案」中，納入更嚴格的出口管制條款，防範先進ＡＩ技術外流中國。可想而知，黃仁勳出席聽證會必遭到嚴峻的拷問，如何應答考驗著他的智慧。

共和黨眾議員貝肯受訪時表示，他無法理解輝達為何讓黃仁勳回鍋，質疑其領導品格與把關國安的決策能力。

他同時點名盧特尼克可能涉及不法，認為國會有必要徹底釐清高階晶片的流向，以及商務部是否失職。部分共和黨議員同樣將矛頭指向行政部門，認為需嚴查國安把關機制；盧特尼克是否會成為代罪羔羊，有待觀察，但國會後續行動，勢必牽動與行政部門的角力，而政府內鬥恐正醞釀中。

事件女主角黃樂到底是編制內間諜、被吸收人員，或唯利是圖的商人，美國司法及情報部門說法各異。從「紐約時報」揭露黃樂的行徑，到國務卿魯比歐提出國安警告、財政部長貝森特要求釐清責任、民主黨議員要求調查，被外界認為是對中鷹派的反撲，也殃及其他華裔科技領袖。

如今，黃仁勳在川普的力挺下，重磅回歸輝達，對反中人士是一記重擊，亦牽動兩年後總統接班人的排序。再者，如果最終證實黃樂是中共編制內間諜，黃仁勳在「不知情」的情況下，讓相關晶片流向中國，屆時對中鷹派必定再次反撲，政爭恐難善了。

最後，不論川普是否為了手中的輝達股票而搶救黃仁勳，在在說明輝達或黃仁勳是大到不能倒，才不會影響全球科技與經濟的發展。台灣是輝達最重要的供應鏈，所以我們也是重要到不能不見，政府應善用此優勢，好好與美國協商交易，爭取我國最大的利益。