黃仁勳離開輝達執行長職務十餘天，日昨確定重新上任，台灣股市隨之大幅回升。一位科技企業領袖的去留，竟能牽動台股如此劇烈的起伏，除了反映ＡＩ產業的影響力，卻也讓人思考，台灣的經濟發展是否過度集中在ＡＩ產業鏈？

ＡＩ當然是台灣重要的發展機會，但國家的經濟不能只有ＡＩ。台灣還有許多傳統產業與中小企業，支撐著大量就業人口，也是許多家庭賴以維生的經濟基礎。政府不能只看見科技業的亮眼成績，卻忽略其他產業面臨的經營困境。

如今，Ｋ型經濟發展趨勢日益明顯，科技產業快速成長，部分傳統產業卻面臨轉型困難，兩者的差距持續擴大。政府若將資源過度集中於高科技產業，卻沒有讓ＡＩ帶來的成長效益進一步帶動其他產業，必然加深產業之間的發展落差。政府應整合跨部會輔導機制，依企業不同成長階段提供差異化資源，並依產業特性與數位成熟度推動ＡＩ轉型，讓科技成長效益逐步擴散至整體產業供應鏈。

對一般受薪階級而言，感受最深的不是ＡＩ產值增加多少，而是每個月的薪水夠不夠生活。租屋成本、外食費用及日常生活開銷不斷增加，固定薪資卻遠遠追不上生活支出。政府除了關心企業能否獲利，也應重視企業是否願意將生產力提升的成果反映在員工薪資上，並透過產業升級、職能培訓及勞動生產力提升，創造持續加薪的條件，而非只靠調整基本工資改善低薪問題。

台灣不能只靠ＡＩ產業撐起經濟成長，政府也不能只拿股市與出口數字當作施政成績。傳統產業能否維持競爭力、中小企業能否提高獲利、勞工薪資能否跟上經濟成長，都應是政府必須正視的課題。若經濟成長只集中在少數產業，卻沒有改善多數人的生活，再亮眼的經濟數字，也無法掩蓋Ｋ型經濟帶來的落差。