廿四日的全球頭條新聞，幾乎都是美國晶片巨擘、輝達創辦人黃仁勳回歸執行長、總裁與董事職務。這對台灣是天大的好事，畢竟黃仁勳與台灣有親情血脈和商業結合的雙重關係。

美國總統川普當日發表聲明力挺黃仁勳，稱讚他是「偉大的愛國者與國家瑰寶」，還強調美國政府沒理由認為黃仁勳重返輝達會對國家安全構成任何風險，而且美國司法部長已經確認，美國政府並未掌握黃仁勳從事任何違法行為的證據。至於黃樂，目前依舊無法證實她是中國間諜。

遺憾的是，過去十多天來，不少綠營媒體、名嘴與側翼，藉由緋聞案女主角黃樂的中國籍身分，再度搬出抗中保台伎倆，先「猜測」黃樂是中國情報員，接近黃仁勳是為了竊取輝達晶片機密，進而打擊美國，緊接著抹紅藍白媚中，並加碼到中共涉入九合一選舉。

常言道「凡走過必留下足跡」，黃仁勳回鍋不僅打臉綠營藉由黃仁勳事件抹黑藍白，更凸顯惡質的政黨鬥爭。諷刺的是，擁有中國小三的國人包括高喊抗中保台的民進黨立委及其商界金主，只不過綠營雙標程度包山包海，總是要等到海水退潮，才知道誰沒穿褲子。