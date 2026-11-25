今年最戲劇性大戲莫過於黃仁勳的回歸。短短十一天，美股反彈，台股隔日更創下單日大漲逾三千點紀錄。

這讓人想起一九九五年籃球之神喬丹的「王者歸來」。當年他一句「I'm back」，重返ＮＢＡ，隨即在對紐約尼克的比賽攻下五十五分，向全世界宣告巨星依然是巨星。有趣的是，喬丹與黃仁勳還是同年同月同日生。兩位不同領域的世界級人物，彷彿共享某種王者特質：不只擁有卓越能力，更有改變遊戲規則的影響力。

黃仁勳憑什麼「強到不能倒」？首先，他是創造浪潮的人，不是追逐浪潮的人。當別人還在討論ＡＩ是否只是泡沫，他已打造出全球ＡＩ產業難以取代的基礎建設。真正的成功，不是搭上風口，而是有能力創造風口。

其次，他擁有科技產業難以複製的人和。輝達串聯的不只是供應鏈，更是跨國產業信任，這種跨文化領導力絕非單靠資本就能複製。第三，川普的力挺，凸顯科技人才已經是國家戰略資產。當一個人的專業能力足以牽動國家競爭力，政治人物也必須重新衡量人才的價值。

當然，王者歸來不代表從此沒挑戰。美對中的ＡＩ晶片出口管制、國安與企業治理，仍是黃仁勳必須面對的考驗。

回頭看台灣，台灣有台積電，有完整科技供應鏈，也有優秀人才，但如何從代工優勢走向平台、品牌與全球規則制定者，才是更大的課題。對台灣而言，與其追逐下一個風口，不如培養下一個能創造風口的人。這才是黃仁勳「強到不能倒」留給我們最值得思考的一課。