輝達董事會全票通過黃仁勳復職，股價開盤大漲逾三成。對市場而言，復職消息來得很快；但輝達也明言，獨立調查仍會繼續。從婚外情曝光、公開認錯、辭職到復職，前後不到一個月。

回來的，是職位與股價。而他的家呢？

黃仁勳在復職聲明中，用一句話感謝家人的愛與支持。除此之外，外界對黃家所知甚少。他的妻子至今未公開發言；網路上流傳的「元配聲明」，台灣事實查核中心指出音檔高度疑似由ＡＩ合成。這份沉默值得尊重，也提醒我們：外人看不見的事，不能替當事人說「已經走過」。

我長期推動家庭韌性，常被問：什麼樣的家庭算有韌性？很多人的直覺是「出事之後很快恢復原狀」。黃仁勳事件恰好說明，這個直覺是錯的。

美國家庭韌性學者華許所說的韌性，不是彈回原點，而是在逆境中「反彈向前」。她關注的是過程：家人在逆境中如何理解發生的事、重新分配責任、調動身邊的支持，並商量下一步。這需要的不是速度，而是時間與誠實。

當傷害來自家人內部，修復更不可能速成。黃仁勳在道歉信中說，希望隨著時間重新贏回家人信任。這句話說得對，也說明道歉只是修復的起點，不是終點。造成傷害的一方須承擔後果、接受被質疑，不是期待對方配合「趕快回到正常」。重建信任沒有固定時程，也不會跟著董事會決議走。

黃家還有一層特殊處境：子女都在輝達任職，界線要怎麼畫？這不只是富豪家族的難題。許多台灣家庭經營家族事業，或親人同在一個職場，家庭衝突帶進工作，工作壓力又滾回家中，當事人往往無處可躲。

所以當我們看到一個家庭「很快就沒事了」，與其急著鼓掌，不如多問一句：有沒有人被要求太快放下？有沒有人的感受被跳過？真正的韌性常看起來很慢，它允許憤怒與失望被說出來，允許關係暫時不完整，也允許「還沒好」。

股價可以短時間內回來，家人的信任不行。企業能做的，是讓員工在家庭出事時，有一個能保密、可以自己去談的求助管道。親友能做的，是先別問「你們和好了嗎」，而是問一句「你最近還好嗎？有什麼我能幫忙的？」黃仁勳說他迫不及待重返工作崗位；至於這個家接下來怎麼走，家裡的每一個人，都有權不必迫不及待。