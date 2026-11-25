近來有關金融機構資安遭到攻擊的議題持續受到關注，國際間有關數位犯罪趨勢分析，發現ＡＩ正在把金融犯罪武器化。因為ＡＩ讓駭客不需要特別高深的資訊能力，暗網上更沒有道德倫理限制，惡意程式與惡意語言模型只要每月訂閱卅至兩百美元，詐騙菜鳥也能量產數位犯罪，從釣魚訊息、深偽影片到假客服都幫你輕鬆完成。

以韓國為例，今年十月起有卅七家金融相關企業遭駭、約四十七點三萬筆資料外洩，調查人員在攻擊伺服器上發現ＡＩ自動滲透工具的痕跡；全球虛擬幣知名廠商遭竊六十三億美元，攻擊者也是利用其內部ＡＩ工具橫向入侵。永豐銀行外包廠商遭駭客進行後台攻擊，帳戶轉出共四一七六萬元，除通報並主動發出聲明，無條件退還被害客戶金額；但這不是單一偶發事件，近期法國阿爾凱亞互助信貸銀行也經第三方服務商遭駭，損失約一億歐元，全球金融資安正承受最大的ＡＩ攻擊。

這些案例說明，數位犯罪時代已經來臨，破口不只在「個人」，也可能在企業的系統、委外廠商與ＡＩ工具。究竟民眾要如何保護自己的財產與帳戶、避免財產損失？最佳策略是借用情境犯罪預防理論，事先做好可能遭遇數位犯罪攻擊的準備，以潛水艇的隔艙防護，將自己的帳戶進行分艙管理；也就是假設數位犯罪攻擊一定會來，區隔每個帳戶，預設萬一被攻破，最多損失多少。以「水密隔艙」防止一處進水就整艘沉沒，因此我們的帳戶最少也該分成四層：

第一層，日常消費層。只綁定信用卡或電子支付，放少量生活費。信用卡遭盜刷可於四十八小時提出爭議、可掛失，損失上限清楚。第二層，網路銀行中介層。用來收薪、轉帳與繳費，平時只留短期周轉金，並把非約定轉帳限額調到最低，不要採用預設的每日可轉上百萬。

第三層，專門約定轉帳帳戶層。不進行非約定轉帳，只轉入事先約定的帳戶或證券交割帳戶，跟銀行申請認定手機與裝置。第四層，保險庫層。存放退休金、購屋款等主要積蓄，不申請網路銀行、不綁任何Ａｐｐ，要動用必須本人臨櫃。麻煩，正是它的保護。

分艙之外，還要做好攻擊防護準備：開啟每筆交易即時通知；手機與Ａｐｐ保持更新，不同平台使用不同密碼並啟用雙重驗證；不下載來路不明的投資Ａｐｐ；房產申辦「地籍異動即時通」；大額轉帳前先打電話互相確認。一旦發現不明轉出，立刻聯繫銀行、撥打一六五並保留紀錄。

ＡＩ讓攻擊變得便宜、快速且自動化，勿恃敵之不來，恃吾有以待之，快做好分艙管理，把帳戶分好，事前災害損控。