在土耳其安塔利亞舉辦的聯合國氣候大會ＣＯＰ31，創下史上最長延會紀錄後，最終因核心政治協議「安塔利亞公約草案」未提化石燃料，遭歐盟、英國、挪威、巴拿馬及太平洋島國在閉幕全會上聯手反對，主席國被迫宣告該協議未獲通過。這場震撼全球的談判潰敗，宣告國際氣候治理的嚴重倒退。

巴拿馬環境部長直言世界正被「石油黑手黨挾持」，如同美中俄三國元首於深圳發表的「邁向和平宣言」強調增加石油生產與供應一般。在全球升溫預估超過攝氏一點五度的嚴峻時刻，擴大使用化石燃料的意圖，已無情地摧毀氣候大會的誠信。

回顧這份流產的「安塔利亞公約草案」，主席國刻意刪除「轉型脫離化石燃料」，僅保留「二○三五年百分之卅五電氣化」與「增加碳捕捉、利用與封存（ＣＣＵＳ）」等文字。在未深度連結去化石燃料與能源轉型進程，且過度寄望ＣＣＵＳ技術的背景下，單純的電氣化目標，被認為只是化石燃料產業重新擴張的修飾詞，因而遭致強烈反對。

首先必須區分，電氣化並不等於去碳化。電動車、熱泵及工業電氣化，可以提高能源使用效率，減少終端設備直接燃燒化石燃料，但電力本身仍須透過其他能源生產。如果新增電力主要來自燃煤或天然氣，原本分散於交通、建築與工業的排放與汙染，便只是轉移至發電部門。

其次，電氣化雖強調再生能源、電網及儲能重要性，但未限定新增電力必須來自低碳能源。於是，氣候政策最關鍵問題，可能被能源使用形式與技術更新所掩蓋。

土耳其本身便呈現這種矛盾。該國積極擴大風力與太陽能投資，並以電氣化強化能源安全及產業競爭力，但燃煤發電仍占電力供應約三分之一，既無明確退煤時程，也存在擴建燃煤電廠的計畫。這說明電氣化可以與再生能源成長並存，也可能與化石燃料擴張同時發生。當國家以能源安全、產業發展及電力需求成長為由，持續投資高碳排設施，電氣化便未必意味能源轉型，而可能只是既有能源體系的重新配置。

這項問題背後，涉及氣候治理難以迴避的政經利益。擴大電氣化可以創造電網、發電設備、電動車及工業技術的龐大市場，容易取得政府與企業支持；但要求化石燃料退場，卻直接涉及既有資本、就業、能源價格與國家財政。因此，各國可能願意承諾增加潔淨能源，卻不願承諾減少化石燃料。結果是能源投資持續擴張，氣候政策看似進步，實際碳排卻未必下降。

這正是氣候政策最容易出現的虛實錯置：以技術進步取代能源結構改革，以投資增加取代排放減少，以未來承諾掩飾當前責任。電氣化若未使煤炭、石油及天然氣的消費總量下降，便不能視為重大氣候承諾。

從法治角度觀察，電氣化不應只是能源政策的技術選擇，更應接受氣候目標與環境責任的檢驗。任何以減碳為名的重大能源投資，都應合理說明其與階段減量目標的關係，而不能只以能源安全或產業需求，排除對長期化石燃料依賴的檢討。

ＣＯＰ31破局正是給台灣的警鐘。國際社會已拒絕「只談電氣化、不減化石燃料」的空洞承諾。台灣雖有四成四的高電氣化率，背後卻是逾八成火力依賴與擴大天然氣採購的隱憂。朝野應汲取安塔利亞教訓，放下意識形態包袱，務實重估無碳核能的基載價值，別讓「高電氣化」成為掩蓋減碳不足的假象。