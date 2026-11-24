行政院提出普發現金一萬元，立法院加碼至兩萬元，朝野各有主張。然真正值得思考的是，國家增加的財政收入，究竟應該直接分配，還是投入能夠持續創造財富的長期建設與投資？普發現金，人人有獎，皆大歡喜，政治人物也容易獲得掌聲。但政府有能力發錢，就代表這是最好的財政政策嗎？

從公共行政角度觀察，普發現金是最容易執行的重大財政政策。確認發放對象、建立作業程序，數千億元預算便能迅速執行完畢。同樣一筆資金，如果投入交通建設、能源設施、教育改革或產業升級，則需要專業人力、規畫協調及執行程序，甚至歷經數年才能看見成果。

政府施政的價值，不在於經費花得多快，而在於公共資源能創造多少實質效益。今天的財政成果，來自昨天的長期投資。從早年的交通、電力、水利建設，到教育普及、工業發展及科技研發，乃至今日半導體與ＡＩ產業的國際競爭力，無一不是數十年來政府、企業與人民共同努力的累積。

前人投入資源，才有今日的經濟成果。如今政府因經濟成長而增加稅收，最容易的做法就是直接把錢分掉。可是，國家財政管理，豈能沒有長遠眼光？與其一次分掉，不如長期創造財富。

以原先普發一萬元所需的二三五七億元為例，如果投入專業管理的國家主權基金，以年報酬率百分之五試算，每年便可能創造約一一八億元收益。持續累積本金，更有機會形成長期的國家資產。台灣其實已有成功先例：國發基金是台積電創始股東，原始持股約百分之四十八，昔日因財政需求陸續釋股，如今僅剩約百分之六點三八，外資持股卻已接近七成。台積電持續深耕台灣，將先進製程、重要研發及龐大投資留在國內，政府更應以長期資本支持這樣的企業。

試想，如果國發基金持續投資，至今仍維持原始百分之四十八的持股比率，以台積電二○二六年每股股利預估三十元試算，政府每年可獲得約三七三四億元股利，平均每位國民可分得約一萬五千元。而且這是股利收益，不必出售原有股份。如今國家財政收入屢創新高，我們卻急著把錢分掉，難道還要錯失下一個台積電？

國家財政，不應淪為政治競價。行政院原先編列一萬元，立法院加碼至兩萬元，整體經費高達約四七一四億元。如此龐大的財政決策，經過多少財源評估、效益分析及替代方案比較？是否充分尊重行政與立法的憲政權力分際？今天發一萬元，明天加碼兩萬元，後天是否還能提高到三萬元？

如果政治人物只需承諾分配更多公共資源，就能獲得選票，國家財政豈不淪為政黨競逐選票的籌碼？國家財政的價值，不在於能夠發出多少錢，而在於能為人民創造多少未來。今天我們享受前人建設的成果，更應思考，究竟準備為下一代留下什麼？