二萬元，對有些家庭是一個月的房租，對有些家庭是孩子的學費。立法院十一月廿日以五十票贊成、四十六票反對，三讀通過國民黨團提出的普發現金兩萬元特別條例。民眾想知道何時入帳，眼前卻得先問：這部法律會不會公布？老農津貼修法已是行政院長卓榮泰上任後第十件不予副署的法案。這次，卓揆會怎麼做？

依憲法第卅七條及第七十二條，除依法移請覆議外，總統應於收到立法院咨文後十日內公布法律，公布時須經行政院長副署。依這次三讀的條例，行政院應在條例生效後一個月內，將特別預算案送交立法院審議。自特別預算生效日起，行政院應於三個月內發放完畢。從三讀到入帳，民眾有權知道進度到哪一步、下一步由誰負責。

國民黨團要求卓揆在十一月廿八日投票前表態。公布法律的十日期限，從總統收到咨文起算；移請覆議的十日期限，則從決議案送達行政院起算。即使三讀當天就送達，期限也在投票日之後。不過，說明政策考量，何須等到期限屆滿？卓揆若認為普發兩萬元有困難，選前就可以把帳攤開。

這筆帳有多大？行政院在明年度總預算案中，為每人普發一萬元編列約二三五七億元。財政部依同一基準初估，普發兩萬元共需約四七一四億元。兩案相差約二三五七億元，這才是朝野最該向人民交代的一筆錢。建議主計總處會同財政部，把兩案各需多少錢、有哪些財源、是否需要舉債、哪些支出可能受影響，列在同一張表上。主張加碼的國民黨團，也應提出估算，讓民眾看得懂、比得出來。

若行政院認為窒礙難行，依憲法增修條文第三條，可經總統核可，移請立法院覆議。這次表決，民眾黨八席全投反對票，與出席投票的民進黨立委立場一致。覆議時，維持原案須有全體立委二分之一以上支持，以一一三席計算，至少要五十七票，比這次三讀的贊成票多七票。

這七票，正是卓揆應考慮覆議的理由。若綠白維持立場，支持普發兩萬元的立委能否湊足五十七票，仍是未知數。卓揆若認為加碼將排擠其他支出，何不具體指出哪些計畫得延後、哪些經費得縮減，讓立委衡量得失，再投一次票？若有至少五十七票支持維持原案，卓揆就應依憲法接受決議。若逕行不副署，選民便無從透過表決得知，聽過行政院的理由後，究竟還有多少立委支持普發兩萬元。條例公布施行後，行政院若在適用時認為條文牴觸憲法，仍可具體說明理由，依法聲請憲法法庭審查。

十一月廿八日，選民走進投票所，關心兩萬元能否落袋，也會看朝野如何處理分歧。選前把理由說清楚，表決後對結果負責，這是選民對朝野的期待。至於這張選票該投給誰，選民也可以問問地方候選人：過去為地方解決了什麼問題？今天開出的支票，又準備如何兌現？