藝人陳為民近日在臉書發文，形容只要不看新聞，台北「還挺安靜的」，沒想到「挺安」兩字竟被部分網友聯想到台北市長蔣萬安，甚至引來洗版與政治攻擊。台灣的政治對立，已到了連日常言談用語都不自由的地步？

綠營支持者以「講不聽」暗諷蔣萬安，既然這些表達可視為「政治幽默」，為什麼民眾正常使用語言文字，就得因有心人聯想到特定政治立場而遭到攻擊？言論自由難道還分顏色、分陣營？

更值得擔憂者為寒蟬效應，若連日常發文都必須反覆斟酌，擔心某個詞彙會不會被斷章取義、過度解讀，甚至引來網路霸凌；久而久之，民眾就會開始自我審查。今天是「挺安靜」，明天是不是連「挺安心」、「挺安全」都要先想想會不會得罪誰？

台灣走過威權統治，才建立起今日的言論自由。民主運動當年爭取的是人民可自由表達意見，不致因說了政府不喜歡聽的話而受到懲罰。

如今雖然沒有了過去的政治禁忌，卻出現另一種令人憂心的現象：不是政府禁止人民說話，而是網路群眾透過圍剿、羞辱與貼標籤，讓人不敢說話。

民主不是要求所有人都意見一致，更非要求人民說話都須符合特定陣營的期待。若連一句「台北還挺安靜的」都能成為政治攻擊的理由，那麼我們究竟是在捍衛言論自由，還是在用政治立場決定別人能否說話？台灣民主不該走到這一步。