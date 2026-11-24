排雲山莊的國旗險遭民進黨台北市長候選人沈伯洋支持者以「洋流旗」取代，所幸工作人員制止。事件不僅引發社會譁然，也讓人再次窺見政治熱情一旦失去理性與分寸，便可能成為民主的一大傷害。

試圖降下公共場所懸掛的國旗，改掛候選人的旗幟，不僅違反國家公園法，也不符公共空間的管理規範，更容易讓人聯想到大罷免期間，部分支持者激烈對立、四處出征的景象。這種行為不但無法爭取中間選民認同，反而是百分百的「敗票」行為。

更值得關注的是，沈伯洋雖一再強調要正向選舉，部分支持者的作為卻是背道而馳。他們四處出征、對不同意見者大聲撻伐，甚至將一般生活言論無限上綱。

藝人陳為民貼文表示「如果不看新聞報導，台北市其實挺安靜的」，竟被部分網友解讀為支持蔣萬安，迫使他將文字修改為「滿安靜的」。連一句日常感受都可能遭到政治解讀與圍剿，難道這就是沈伯洋所謂的「正向選舉」嗎？

選舉造勢固然需要熱情，但熱情不等於可以妨礙交通、干擾居民，更不代表可以不顧他人感受，為所欲為。喜歡「洋流旗」，可以在活動中揮舞，可以穿戴表達支持，但絕不能因此任意取代公共場所的國旗，更不應把政治狂熱當成侵犯他人權益的理由。

奉勸小水滴們，愛護候選人，就應懂得自我約束。否則，原本想替候選人加分的熱情，反而可能成為壓垮沈伯洋選情的最後一根稻草。