九合一選舉與核能公投將於廿八日投票，維護民主固須防範境外勢力不當介入，更應警惕國家假安全之名重拾敵我對立之思維。回首民國百餘年，自辛亥革命推翻帝制、北伐求統、八年抗戰至國共內戰，內憂外患交迫。在台歷經解嚴、終止戡亂、國會全面改選與總統直選，經前輩篳路藍縷，始建立今日得之不易、脆弱且珍貴的民主憲政。

然而，蔡、賴政府卻以《國家安全法》與《反滲透法》中模糊不清之刑罰規定箝制人民，筆者憂慮之際不得不為一言，供作反思：

一、何以昔日戒嚴思維，猶存今日國安法？

《國家安全法》之前身為《動員戡亂時期國家安全法》，其於一九八七年解嚴前夕立法，以確保解嚴後的國家安全。而後因應終止動員戡亂（一九九一年），於李登輝總統時期修法改名為《國家安全法》，馬總統時期亦積極刪除限制出境等不合理規定。

解嚴已歷卅餘年，筆者本以為台灣地區可擺脫「人治」的陰霾，蔡政府卻於二○一九年修正國安法，擴張為大陸地區「發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織」之處罰範圍，並加重刑責。原為「中國陝西省愛國主義志願者協會」成員的陸配周滿芝，在台成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」及「台灣新住民關懷總會」，被控為大陸地區發展組織，被檢方依國安法起訴。其雖在一審獲判無罪，然更審法院認為其受指示發展組織之行為，已實質威脅中華民國存在及台灣地區自由民主憲政秩序，具有危害國家安全及社會安定意圖，判處有期徒刑八年，被告不服上訴，嗣經最高法院駁回而定讞。

筆者以為，正如大法官所言，涉及拘束人民身體自由之刑罰規定，其構成要件是否符合法律明確性原則，應受較為嚴格之審查。依現行國家安全法第七條第一項規定，如「意圖危害國家安全或社會安定」發展組織，目的係為大陸地區為之者，處七年以上有期徒刑，刑罰不可謂不重。然而「意圖危害國家安全或社會安定」之主觀構成要件實過於空泛，是否只要與當權者的政治立場相左，即一律構成「意圖危害國家安全或社會安定」？由此觀之，上開國安法之文字，國家有恣意將人民入罪之危險，不但違反「刑罰明確性」原則，甚至與戒嚴何異？

二、民主既成，何須以反滲透法重拾敵我對立？

蔡政府於二○一九年底主導《反滲透法》立法，表面上看似為防範境外敵對勢力滲透，維護國安及社會安定（第一條），但醉翁之意在強化其兩岸互不隸屬之違憲主張。如此將同屬一中的大陸地區作為敵對勢力入法，不僅使意識形態凌駕法治，更使戒嚴時期的「敵我對抗思維」捲土重來。民進黨以對抗威權起家，於一九九二年參與推動刑法第一百條修正，掌權後卻欲效仿威權，以國安之名箝制異己言行，令人唏噓！

司法院前副院長蘇永欽曾質疑《反滲透法》之明確性與合憲性。亦即刑罰要件若不明確，人民難以預見刑責，恐生寒蟬效應。政府雖稱該法針對違法行為，無礙交流，惟縱使有正當立法目的，仍不得逸脫法律明確性與比例原則的檢驗，否則「人治」幽靈必將捲土重來。

三、多數決為民主核心價值，但仍不得凌駕憲法！

危害國安者固應依法究責，惟若法律忽視憲法增修條文前言「為因應國家統一前之需要」意旨，甚至夾帶政黨意識形態偏好，則法治注定蒙塵，兩岸將重返戒嚴時期的對立。

國家安全固不可廢，但應是捍衛人民自由思想、正常往來及參與公共事務之民主生活。中華民國百餘年滄桑，推翻千年帝制，從內憂外患至今日民主自由，多少艱辛犧牲豈容輕忽？今人豈可坐視民進黨政府加速人治、威權復辟？維護民主法治於不墜，還得靠人民神聖的每一票！