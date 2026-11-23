數位身分證暫緩發行近六年，政府仍為未投入使用的印製設備付錢。內政部說明，相關費用共十億九千七百萬元，已付八億四千九百萬元，其餘二億餘元預計到二○三○年才付清。證件未正式發行，帳單卻年年寄到納稅人面前。

二○一八年，時任閣揆賴清德推動換發數位身分證；二○一九年政院核定計畫；二○二一年因資安與隱私疑慮暫緩。宣示、核定、喊停歷經不同內閣，各階段責任當然都應辨明。賴總統對推動當年政策的政治責任應說明，尤其是為什麼發證條件未明，採購承諾已先行。

前內政部長林右昌曾以降低停損金額形容協商結果。但協商減少損失，不能倒過來變成最初決策的政績。當證件仍未發行，政府更不能拿尚無期程的未來換證計畫，充作已支出預算的效益。

一張未發出的身分證，留下延續十年的帳單。機器折舊可以編入預算，政治責任不能跟著攤提歸零。