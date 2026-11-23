選戰如今已打到走火入魔。藝人陳為民日前在臉書貼文說：「只要不看新聞，台北挺安靜的」，被某些網友解讀為挺蔣萬安，旋即遭青鳥出征，讓他不得不把「挺安靜」改為「滿安靜」。

一句再平常不過的「挺安靜」，竟也可以被解讀成政治表態，並引來網路圍剿。選戰如此荒謬，社會如此撕裂對立，我們的言論自由出了什麼問題？

古代講究避諱，秦始皇名「嬴政」，民間相傳「正月」讀音的變化便與避諱有關。漢高祖劉邦、唐太宗李世民也都有避諱的故事。古代避諱是怕觸怒皇權，現在避諱是怕國家機器、怕被貼上政治標籤。

無獨有偶，日前和公司會計聊到選舉，她說她投票是對人不對黨，又小聲說她其實偏向藍營，接著一臉嚴肅地對我說，如果你也支持國民黨，請不要在公司說出來，因為老闆一家都是深綠，免得他們不高興。啊！這是什麼世界？想要支持誰，還要考慮老闆高不高興？

民主社會最珍貴的是人民可以自由表達意見，當然也可以不表達。但從什麼時候開始，連按讚都要戰戰兢兢觀風向，社會氛圍變成「不能說、不敢說、不要說，然後，看他還能怎麼說」了嗎。

日前台中市長盧秀燕發布了一支名為「你不說，我也懂」的影片：「一個人選擇沉默，或許只是為了保護自己；但當愈來愈多人因為恐懼而沉默，我們失去的，就不只是聲音，而是整個社會說真話的勇氣。最令人心痛的，不是有人不敢說話，而是我們漸漸習慣了不敢說話。一個國家最深的危機，不是人民有不同的聲音，而是人民開始害怕自己的聲音。」

盧秀燕一席話痛心疾首、振聾發聵。許多選民選擇沉默，是因為不敢說、害怕說，但相信選民心中自有一把尺，就讓選票來幫自己說話吧。