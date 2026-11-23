十一月三日美國期中選舉，民主黨奪回參、眾兩院控制權，使行事宛如國王的川普總統遭遇重大挫敗，展現了美國民主的韌性。本周六台灣九合一選舉，同樣是人民檢驗賴清德總統執政兩年多來的憲政表現、民生政策及司法公正的重要機會。

首先，賴總統在國慶時演說以台股衝上四萬九千點自豪，宣稱要讓全民共享經濟發展成果。豈料僅過月餘，十一月廿日台股竟暴跌二三九四點，單周重挫七六四二點，上市公司市值蒸發近廿五兆元。以開戶人數及扣除外資持股比例估算，每位股民平均帳面資產縮水約八十九萬元。

然而，股民即使投資慘賠，出售股票仍須依成交金額繳納證交稅。人民承擔風險，政府不問盈虧照樣課稅，是否符合租稅公平與量能課稅精神？賴總統為什麼不吭聲並改革呢？

其次，賴總統國慶演說時宣示，老農津貼提高至每月一萬元。十一月六日，立法院三讀提高至一萬五千元，行政院卻以每年增加約三二○億元財政負擔為由反對。

今年前十月證交稅增加三二九七億元，約為老農津貼新增年支出的十倍。稅收具有波動性，福利也應考量長期財源，但政府難道不能積極協商，兼顧五十三萬名老農的生活保障？

十一月廿日，卓榮泰院長再次拒絕副署，成為其任內第十次不副署國會法律的憲政惡舉！憲法第卅七條的副署制度，目的在確立行政責任，並非賦予行政院獨立否決權；憲法第七十二條規定總統應於十日內公布法律；增修條文第三條則明文覆議失敗，行政院長「應即接受」。

賴卓一再以不副署、不公布阻擋法律生效，形同自行決定國會立法的命運。法律是否違憲，應由憲法法庭審查，豈能由行政權自行認定？

再者，十一月廿二日《聯合報》社論〈司法介選辦藍不辦綠，沉默選民用選票發聲〉，列舉多起選前司法偵辦爭議，令人警惕。司法當然不能因選舉而停止辦案，卻也不能因政治立場而差別執法。若同類案件偵辦標準、強制處分及辦案速度顯著不同，司法機關就應提出令人信服的說明，絕不能淪為任何政黨的選舉工具。

最後，二○一九年六月，賴總統曾承諾，一旦當選總統後立即召開憲政國是會議，改革總統有權無責的體制。如今承諾未見實現，反而支持行政院屢次不副署法律。又七名大法官缺額迄今未補，總統仍未積極協商提出適任人選，以履行釋字第六三二號所揭示的憲政機關忠誠義務。

賴總統可以經由選舉取得權力，卻不能因此凌駕憲法；民進黨可以掌握政府，卻不能把國家當成自己的私產。

此次九合一選舉固然是地方選舉，選民也必須檢驗各候選人的能力與政見，但絕不能忽略賴總統執政以來輕忽稅改、司改、憲改等國政，還以民進黨主席身分，四處助選的憲政責任。

民主不是賴總統說了算，而是人民永遠保有監督、制衡及教訓執政者違憲亂政及憲政詐騙行為的權力。十一月廿八日，就讓人民用選票展現台灣的民主韌性吧！