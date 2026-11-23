全國性公民投票案至今已累計至第廿二案。二○一八年十一月廿四日的編號第七至第十六案公投，雖然執政的民進黨政府在與公民主要對決的議題上幾乎鎩羽而歸，之後卻只針對「以核養綠」案，修法刪除電業法第九十五條第一項之非核家園，即二○二五年前核電全部停止運轉條款。

爾後因問題未解，繼而出現二○二一年十二月十八日第十七案之「核四商轉公投」；或因適用二○一九年六月廿一日新修正公布之公民投票法第廿三條，公投與大選脫鉤，致公民提案未獲通過。後又因國會多數黨結構改變，二○二五年十一月又修法恢復公投綁大選。

觀諸過去能源政策，因民進黨中央執政已久，賴政府已同意在有條件下推動核電重啟。在「非核家園」神主牌鬆動後，不得不令人思考蔡政府時代與美國長約採購天然氣約二五○億美元之方案，此種類似對未來具先發效力之決策，究竟有無跨越以四年為期之府會責任制？畢竟選舉無論是首長或議員，均受任期約束，以展現任期下之最新民意。廿五年後人事已非，顯有剝奪未來民意之嫌。

近日反對黨在國會三讀通過之台灣兒少成長及未來帳戶條例，行政院長不副署、總統不公布。此條例是經由長期資源投入，以因應少子女化挑戰，亦可減輕家庭養育兒少負擔，並累積其成年後之起步資金，立意良善；立基於特殊公益需要，況且國會已通過，政府卻罔顧憲法，無由阻擋。相對於蔡政府之天然氣長約，不禁令人長嘆，只要府會同黨，是否無所不能？也不得不慶幸當下的府會不同黨。

回歸全球重大之能源及環境權議題，對人民而言，環境權與健康權有明顯關聯。「桃園ＲＣＡ（美國無線電公司）汙染工殤訴訟案」，民事訴訟纏訟甚久，判賠理由鋪陳了環境權與健康權相關之有力論證。然公法上「未因行政處分直接受損之不利益當事人」，常苦於無法提出行政訴訟，只得結合相關地區公民走公民投票方式。

即使提告者範圍擴大，依訴願法第十八條，具「利害關係人資格」者可提出訴願，惟因通常指的是「居住在汙染源或開發行為一定範圍內的當地居民」，要證明權益受損與開發案相關，仍至為困難，故公民只得耗時費力，謀求公投連署一途。二○二一年十二月十八日全國性公民投票第二十案「觀塘案」，或稱「珍愛藻礁公投」的中油第三天然氣接收站遷離案，卻終以失敗告終，仍至為困難，可為明證。

觀諸德國，二○二一年三月廿四日聯邦憲法法院之氣候訴訟裁定，其主旨主要為：一、援引基本法第二條第二項，國家負保護義務，包含生命及健康免於受氣候變遷危害。二、立法者具有為未來公益設想之特別注意義務。三、特定前提下，立法者有義務確保跨越時間之基本權保護的自由，以及合乎比例地跨越世代分配自由之機會。

值得吾人思考者，對未來自由類先發效力之干預，是否有預為救濟之必要？此涉及何謂損害發生之定義？司法之被動性在大時代巨變中是否也受到挑戰？尤其國家保護義務理論能否直接衝擊民主政治之分權制衡原理？可能的司法獨大當然也在防止範圍之內，因為畢竟國會才是真正的代議機關。公民投票在國會權力受行政、司法壓制而破壞制衡時，才更應凸顯其空間。