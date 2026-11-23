台股這陣子跌得讓人心驚膽跳。十一月廿日單日狂瀉二三九三點六點，收在三六○三三點二九點，單周跌幅百分之十七點五，是一九九○年以來最慘的考驗。這波「多殺多」殺下來，融資戶早已傷痕累累，短期內看來是回不了血；而過去常被勸「買新股用現股」的股民，也在急跌和接刀中口袋破洞、再也撐不住。

台積電二○一九年推動季配息以來，穩住不少股東的心，二○二六年十一月董事會亦拍板第三季配息九元，創季配新高，且過去除息多能迅速填息，讓股東每季看得到現金入袋。反觀多數千金個股還是一年一配，高價股少有季配護身。

信驊從十月底一五九七○元一度跌到九七二○元，川湖從萬四回檔到五三五○元上下，創意十一月以來也跌逾兩成；加上ＥＴＦ愈做愈大引發「多殺多」，十一月廿日櫃買指數單日重挫百分之七點七二，中小企業與散戶跟著遭殃。四月廿四日起正式生效的「台積電條款」，將國內股票型基金與主動式台股ＥＴＦ的單一個股投資上限放寬至最高百分之廿五，為這場財富大失血埋下超級大地雷，並被外資引爆。

這場大跌把金管會把關不力的問題再度攤在陽光下，也揭開操盤和行銷對一般人的算計。有些ＥＴＦ經理人順風時太自以為是，把大盤紅利當成操盤神力，敢重壓、敢集中，卻沒算準跌起來有多兇；風向一變、贖回潮湧現，只好砍股票，賠慘的卻是相信專家的散戶，在暴跌下慘遭流動性不足的洗禮。跌慘了卻聽到「輸不起就別玩」，靠股票過退休生活的長輩怎麼睡得著？

在這場殘酷的戰役中，似乎可以學到幾件事：第一，韓國針對大盤急跌和科技股劇烈震盪，設有盤中冷卻機制和程式交易煞車，能減緩財富零和遊戲的激烈對撞。其次，金管會應幫ＥＴＦ設選股門檻，ＥＴＦ成分股原則上要有季配息或半年配息，設單一權重上限並做流動性壓力測試；新掛牌或轉型公司沒季配或半年配，就別混進存股型ＥＴＦ，並給予十二到十八個月調整期。

再者，規定具一定規模或集中度高的ＥＴＦ，拿出部分資金購買對沖期權，或自行建立空單，在大空頭市場下減緩衝擊。最後，將最大虧損納入經理人考核及吊銷執照考量，幫一般小股民、也替許多高齡化社會的退休族守住老本。

股市不該只是少數人賺飽、卻讓多數人傷心。金管會若正視疏失、把規矩改好，台股才真能讓廣大投資人靠得住。