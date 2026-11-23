台股近日劇烈震盪，本月廿日一口氣下跌二三九三點，跌幅超過百分之六，創近七個月新低。行政院長卓榮泰連續兩天召集財經首長研商，國安基金先前已啟動護盤，金管會也兩度提高放空限制。市場急跌時，政府出面維持秩序具有安定信心的作用，尤其台灣股市散戶比重高，短時間大幅波動容易引發融資斷頭與恐慌賣壓。然而，每逢股市下跌就擴大限制，也可能讓市場逐漸猜測政府會在什麼點位進場。護盤措施若要長期取得投資人信任，啟動條件、工具與退場方式都需要更加透明。

首先，國安基金應建立更清楚的啟動與揭露原則。現行制度授權政府在國內外重大事件造成資本市場明顯失序時採取措施，實際判斷仍保留相當裁量。金融市場確實需要這種彈性，但事後應向社會交代當時觀察到哪些異常，例如成交量、波動幅度、外資流出、融資變化及國際市場。

政府也可在市場恢復穩定後公布操作期間、使用規模與退場原因，讓投資人理解護盤目標是維持市場功能，而非特定指數位置。資訊愈完整，市場就愈不容易把國安基金視為固定的價格保證。

同時，限空措施也需要定期檢驗成效。金管會十九日再度提高限制，個股前一日跌幅達一定程度後，隔日不得低於前一日收盤價放空，盤中借券賣出委託量也進一步降低。這類措施在市場快速下跌時可以減少部分短線壓力，但放空同時具有價格發現與避險功能，限制時間若拉得太長，可能降低交易效率。

主管機關可以事先設定檢討日期，每週公布市場波動、借券賣出與流動性變化，再決定是否延長。規則有期限、有資料、有檢討，投資人及法人才能安排交易與風險管理。

這波震盪也再次暴露台股產業集中度高的問題。人工智慧與半導體類股近年成為指數上漲的重要動力，國際科技股一旦修正，台灣市場受到的衝擊往往更直接。政府穩定市場的長期工作，應放在強化資本市場結構，包括協助更多不同產業企業上市、改善中小型股流動性、提高公司治理品質，也讓退休基金與長期資金有更完整的投資工具。

對使用融資或槓桿商品的散戶，證券商也應把壓力測試、追繳機制及風險揭露說得更清楚，降低單日大跌造成連鎖斷頭的可能。

股市有漲有跌，政府真正需要守住的是交易秩序與金融穩定。市場出現異常時可以介入，介入程度則應有可檢驗的標準；情勢恢復後，也要有明確退場安排。台股規模愈大、國際資金參與愈深，政策訊號本身就會影響市場判斷。

行政院這次連續召集財經首長，可以趁機建立一套公開的資本市場緊急應變框架，說清楚何時啟動、採取哪些工具、如何檢討與退出。投資人真正需要的安全感，來自規則穩定、資訊充分，以及市場劇烈波動時，仍有一套大家事前就知道的處理方式。