上周五台股大跌，不只台灣股市如此，ＭＳＣＩ亞太指數也是自二○二○年三月以來跌幅最深的一周，全球股市也寫下自二○二三年來最長的一連串下跌的紀錄，這些都是因為ＡＩ股票相關的議題造成的，而這可能是另一場金融泡沫破滅的前兆。

根據歐洲中央銀行最新出爐的金融穩定評論研究報告指出：ＡＩ基礎建設愈來愈依賴債務融資，可能使股市風險傳導至其他金融市場。這點跟二○○八年的次級房貸風暴非常相似；簡而言之，就是ＡＩ相關的公司舉債過多。外界可以看到的舉債是帳面上的借錢，但還有一些一般投資者無法從資產負債表上看到的債務，也就是所謂的表外債務。根據歐洲中央銀行的報告估計，這些ＡＩ相關產業光今年第二季表外負債，就已經遠遠超過資產負債表帳面上負債金額。

這些ＡＩ相關的負債，最大的就是用來建構資料中心，這些高科技公司以前就手頭上持有大量現金，因為ＡＩ的軍備競賽，不得不先把手頭上的現金投入，不夠再借入大量的資金來建造資料中心。二○二四年，ＡＩ相關投資等級的債券發行量只占整個美國投資等級債券市場的百分之一而已，二○二五年變成百分之七，到了二○二六年目前已占了百分之十八；換句話說，ＡＩ相關投資等級債券發行量從二○二四年的一百億美元，到目前的二一八○億，成長了廿一倍。這還只是美國的公司債市場，很多這些高科技公司也去歐洲資本市場借了不少錢，這些都是帳面上看得到的債務。

那些帳面上看不到的債務更是驚人，表外的債務有很多是所謂的循環融資，也就是左手換右手的資金兜圈子，例如甲公司是乙公司的供應商，甲公司借錢給乙公司、換取乙公司採購甲公司的產品，這樣做很有可能會造成甲、乙公司的營收灌水。當然，表外的債務不只有循環融資，還有其他不同方式的融資。

所以可以想像這些高科技公司的資產負債表上及表外的債務，已經達到一個非常恐怖的地步，川普政府的高關稅政策及美以伊戰爭使美國及其他國家的通膨居高不下，這使外界預期美國聯準會將在下一次開會調升利率；一旦升息，將對這些高科技公司的債務產生重大影響。若有些公司付不起利息或還錢，將產生骨牌效應，大大推升金融風暴的可能性。升息也會使景氣趨緩，將會顯著影響這些高科技公司的營收，減弱他們償債的能力，惡性循環，加速形成金融風暴。

不管金融風暴發生的機率為何，投資人都要有避險意識，才能逢凶化吉。