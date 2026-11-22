十一月十九日，柯文哲在台南受訪，指著手上的電子手環說「這是賴清德給我的」，他要支持者想想不投誰。

選舉，要想該投誰，確實也得想想不投誰。有時，這個「誰」沒印在選票上。

美國剛選完期中選舉。眾議院全部席次、部分參議院席次和部分州長改選。各地候選人不同，有人尋求連任、也有很多新人，何來「期中」？正是因為選舉落在總統任期中段，選民也在給執政黨打分數。

選票上沒川普，也沒伊朗戰爭、加油站油價、超市結帳金額。但對許多選民而言，這些都在選票上。民主黨「藍色海嘯」拿下參眾兩院，很多是這些選票沒印，但卻形同在選票上的因素。

柯文哲深感自己遭到司法追殺，要支持者別替惡質施政背書。沈伯洋趕緊呼籲「就事論事」。但想想不投誰，怎麼不算就事論事呢？

先看三件事：法被、公款以及光電板。

關渡宮前，賴清德和沈伯洋將印有「洋流」字樣的日式法被穿上身。台灣的廟宇、台北的選舉，從總統到候選人，滿是東洋味。說好的台灣主體性呢？本土化怎麼成了日本化？

徐佳青出訪，未成年兒子隨行當「攝影官」；蘇貞昌任閣揆，女兒蘇巧純當董事的曠世智能，獲國發基金及台企銀創投近四千五百萬元投資；健保署長陳亮妤被檢舉拿公帑聘專屬化妝師，衛福部政風處立案調查。國家可不是你家，公款用途令人質疑。

台南的烏山頭、鹽水埤水庫都有水面型光電，烏山頭還供應民生用水，用水安全如何把關？陳亭妃在政見會說「現在所有的水庫根本就沒有光電板」，同場她主張台南水庫不發新照、烏山頭期滿不續租。不續租，不就承認現在有光電板嗎？

水利署連三年發函盤點光電潛力，北市府三度回覆翡翠水庫不宜設置，蔣萬安、李四川明確反對。沈伯洋先說尊重經濟部，後來說經濟部沒規畫，他也已經說不。蘇巧慧說管理權在北市府、也說經濟部沒規畫，是「假議題」。直接說不要是很難嗎？

再看三件事：毀憲、追殺以及大出征。

憲法增修條文規定，政院提覆議，當立院全體立委二分之一以上支持維持原案，行政院長「應即接受該決議」。卓榮泰卻拒絕副署，變成一人就能否決立院多數，已經累計十個案。賴清德縱容卓榮泰這麼做。韓國瑜在國慶演說提醒，別讓台灣成了「假民主、真獨裁」，兩人無動於衷。

同樣是涉及違法指控，對綠營候選人不利的查辦較快，對藍營候選人不利的則無消無息或是動作較慢。鄭文燦和柯文哲兩案，前者羈押四十七天，後者前後羈押將近一年。選前司法對在野候選人動作頻頻。司法給人標準不一、追殺政敵的負面觀感。

最讓人反感的是動輒用網軍搞出征。羅大佑在廣播裡談政治，張小燕被轉述私下詢問賴、沈為何那樣穿，都成了網軍圍剿的對象。如果連名人開口都得擔心「寸草不生」，一般人會不感到恐懼嗎？

就事論事，法被、公款、光電板，毀憲、追殺、搞出征，都是想想不投誰的理由。還有，選舉怎能變成只看幾星期的熱鬧和喬裝，而不是好幾年腳踏實地的做事？搞出這許多豐功偉業，傲慢又不願溝通的執政黨，期中考怎能不被當？

沉默螺旋理論說，人怕被孤立，愈覺得自己是少數，愈不願開口。但這邊少一個人說話，那邊就更像多數。至少我們得用選票說話。

羅大佑在廣播裡問，當年爭取言論自由的民進黨，怎麼會成了一些人恐懼的來源？這是直指核心的終極一問。要打破沉默螺旋、要免於恐懼，我們需要更多羅大佑。因為有些事，不能隨波逐流，我們非講不可。（作者為世新大學講座教授）