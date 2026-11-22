上周五台股大跌，不只台灣股市如此，ＭＳＣＩ亞太指數也是自二○二○年三月以來跌幅最深的一周，全球股市也寫下自二○二三年來最長的一連串下跌的紀錄，這些都是因為ＡＩ股票相關的議題造成的，而這可能是另一場金融泡沫破滅的前兆。

2026-11-22 00:10