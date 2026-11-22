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別接下墜的刀子 避免過度冒險
廿日台股在政府宣布第二波限空令後持續重挫，國安基金昨天信心喊話「已進場護盤」，政府也再次祭出救市方案。
華爾街有句諺語「不要接下墜的刀子」，意指在股市中，不要試圖在股價下跌時買入。價格在短時間內伴隨巨大成交量急劇下跌，往往是由極端負面消息、監管因素，或是市場對某項資產的信心全面崩潰所引發。股市何時觸底不可能被精準預測，急於「撈底」，往往會導致更大的損失！
最近台股暴跌，有很大部分的賣壓來自外資，政府過早進場護盤，給外資更好的出脫機會。另以筆者之見，限空令反阻斷放空回補的買盤，不利股市築底與反彈，也延長股市自然落底的時間。台灣股市與美國科技連動密切，美國科技股不止跌，國安基金再砸多少錢也沒用。
股市回檔難免帶來短期陣痛，卻是市場自我調節的重要機制，可降低市場投機風氣，使股市逐步回歸理性。政府固然有維持金融秩序與市場穩定的責任，但未必需要每次市場修正時急於介入。若投資人形成「市場下跌必有政府救市」的預期，反而可能助長過度冒險的行為，進而蒙受更重大的虧損。
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