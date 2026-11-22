短短六周，台股加權指數從歷史高點回落近三成，這一波崩跌並非單一事件所致，而是三種因素同時引爆。「估值過高」將未來數年的成長一次定價；「槓桿過重」把市場修正變成恐慌性踩踏；「產業過度集中」則讓單一市場的反轉無處可躲。可以從這三層結構去剖析這一場由ＡＩ產業引發的市場修正，如何演變成全面性的信心危機。

第一層是估值。台灣前十月營收年增逾百分之卅九，基本面不差，但問題在於股價早已將未來數年的成長預期「一次定價」。最明顯的證據是輝達十七日的財報：第三季營收年增百分之一○三，指數同步上調，隔日股價卻下跌百分之二點八九。這說明眼下這一波修正不是獲利崩壞，而是價值重估。

第二層是槓桿，它把修正變成了踩踏。十六日當天，融資餘額單日大減一二一億元。這正是「去槓桿螺旋」：股價下跌觸發追繳，投資人被迫拋售股票以補繳保證金，進而引發連鎖賣壓。櫃買指數單周下跌約百分之廿三，遠甚於加權指數。槓桿並沒有製造最初的股市衝擊，但它放大並延長了衝擊。

第三層是集中。台積電一檔股票占大盤權重逾四成，廿日當天，前五大權值股合計貢獻了跌點的百分之四十五點九，台積電一家就占逾百分之卅一。ＡＩ供應鏈幾乎就是台灣的整個市場，單一產業反轉，全盤無處可躲。

金管會兩度祭限空令，第二波廿日生效大盤仍重挫。護盤基金與放空限制處理的是流動性與情緒，不是估值，它們可減緩跌勢，但無法廢除重估。

展望台股後市有三項指標：ＡＩ資本支出能否轉化為回報，融資餘額是否止穩，以及跌勢是否從價格蔓延到基本面。更長遠的課題是，一個靠單一產業上漲四成的市場，如果沒有第二具引擎，一旦全球市場對ＡＩ資本支出延後、美國收緊出口管制或晶片龍頭高層異動產生疑慮時，台股將缺乏足夠的防禦型或內需權值股來緩衝這樣的風險。