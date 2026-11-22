台股自十月廿日以來回落逾兩成，金管會再祭措施救市。全球科技股風暴，把台灣從「護國神山」的慶功宴拉回風險現場。若指數上漲是執政成績、下跌便由國際因素負責，這套只認獲利、不認風險的政治會計，堪稱執政者最划算的避險工具。

政府不能控制國際股價，卻必須為台灣承受衝擊的能力負責。今年前十月，資通與視聽產品、電子零組件合占貨品出口百分之七十九點五。晶片、伺服器與零組件雖有不同名稱，若繫於同一波ＡＩ資本支出，便不能把供應鏈的長度誤當風險分散的廣度。

當出口與股市同受科技景氣牽動，外部震盪便可能同時衝擊企業營收、金融資產與家庭信心。這種脆弱既有小型開放經濟的限制，也有長期資源配置的結果，不能一句「國際因素」就免除治理責任。

Ｋ型經濟的裂縫，藏在亮麗總量之下。九月電腦、電子產品及光學製品生產指數年增百分之四十五點九二，塑膠製品卻年減百分之七點一八。站在山頂宣布天氣晴朗，山腳下淋雨的人，就只能被統計成「整體向好」。

去年《經濟學人》以「台灣病」質疑匯率政策造成購買力與金融失衡，央行反駁。股災無法裁決這場爭論，但資本密集產業的繁榮，如何轉成普遍的薪資與生活改善，始終需要政府回答。

股價下跌不等於經濟衰退；若震盪進一步壓縮訂單、投資與信用，風險就會傳向就業及家庭。Ｋ字上端下彎，不會自動把下端拉起。沒搭上榮景列車的人，卻可能被要求一起埋單。

如今政府雖有動作，但會議密度不等於治理效能。投票日在即，此刻的急迫能否延續到選後，才是檢驗誠意的關鍵。

選舉接近，不能直接證明救市只為救票，安定民心也是政府職責。然而，若會後只有「密切掌握」，沒有目標、期限與責任分工，便只是替焦慮安排一場記者會。市場不會按官員的出席人數恢復信心，訂單也不會配合投票日回流。

一天續跌不足以證明政策無效，一次反彈更不足以宣布結構痊癒。政策應以維持交易秩序、避免流動性斷裂為目標，不能把指數點位當成執政聲望的保衛線。

金融主管機關更應盤點融資追繳、金融機構曝險與企業周轉需求，協助企業取得融資。公開風險管理原則，既有助降低恐慌，也能避免公共資源成為私人槓桿的保險。救市的社會目的，必須說清楚。

救市會議應公布可公開的壓力測試摘要、執行分工與檢討時程，說明科技訂單、股價與信用同步轉弱時的因應方案；公共資金介入，須交代風險上限及退場條件。選後卅日、九十日持續報告成果，才能證明這份急迫有跨越開票夜的效期。

中長期應維持半導體優勢，協助傳產與服務業提高生產力，讓補助與轉型、薪資及就業成果掛鉤，並以住宅、托育、職訓支持家庭。

「神山」可以撐起股市，政府必須撐住承受風險的社會。選票開完，人民的房貸不會跟著結清；救市若只救到開票夜，買到的終究只是執政黨的短期保單。