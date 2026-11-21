九合一選舉打得火熱，在許多藍綠候選人攻防的議題中，最令人意外的是，太陽光電設施的鋪設，成為近期最熱焦點之一。

太陽光電是綠能，可減少二氧化碳排放，在全球共同關注的減碳前提下，沒有人反對推廣太陽光電，以降低對於石化能源的依賴。於是舉國上下，卯足勁推動。

可是不擇手段推動的結果，卻滋生許多弊端。各地常見有數十公頃的農地被拿來蓋太陽光電板，衍生的生態、人文衝擊，以及因之孳生的利益糾葛黑影幢幢。大家赫然發現，綠能竟成為地方派系要角趨之若鶩的禁臠。現在許多候選人，對於幾個眾所矚目的場域設置太陽光電板案，包括經濟部曾「可行性詢問」的翡翠水庫、故宮博物院等，都竭力撇清，表態不支持設置。原先可以拿來作為推動綠能政績的太陽光電，曾幾何時竟讓政治人物避之惟恐不及，令人感慨。

問題出在政府當時為了希望二○三○年前達到綠電百分之三十的目標，幾乎已達不擇手段的程度，因此忽略了台灣地理環境，能夠設置風力能、太陽光電能的場域有先天上的極限。

太陽光電板若架在建築物屋頂或牆面，是將建築物外部的空間充分利用，且又發揮遮陽隔熱之功能，一舉兩得。但若將原本可耕種的農地，或者即使不種植經濟作物的草原綠地、濕地上鋪設太陽能板，就讓土地失去生長作物、調節微氣候的功能了。在水庫上方設置太陽光電板，暫且不論是否可能影響水質，可是卻是道道地地的「殺風景」。

國內幾個著名的水庫，除了基本的蓄水發電功能外，遼闊的水域，以及周邊茂密林木水草，除供鳥、蛙、蟲、蝶等棲息外，更是絕佳的觀光休閒場所。遊客坐在水庫旁喝咖啡，一覽湖光山色，令人心曠神怡。可是如果湖面上鋪了太陽光電板，誰有興趣去欣賞這片單調硬邦邦的「光電湖」？姑且不談翡翠水庫，如果國內最著名吸引遊客的日月潭，也設置太陽光電板，還會有多少遊客願意再來？

太陽光電板一擺就是二十年，長期下來當地環境生態將會產生巨大變化，因此嚴重破壞生物多樣性的自然規律。遺憾的是，這部分鮮少人注意到。

沒人反對發展綠能，但必須兼顧環境、生態，以及人文的平衡。政府必須務實地檢討，就台灣的客觀環境，能設置綠能設施的極限，必要時也應對綠電設置的總目標再作檢討修正。缺口部分或許可以從加強建築節能等方面來補足。