試想一個情況：公司高層問一名員工「願意與我交往嗎？如果不願意，請說明理由。」高層還補充「只是問問，沒有強迫。」如果你是這名員工，會有什麼感受？

當掌握資源與權力的一方提出要求，即使強調只是詢問，接受詢問的一方是否真的沒有壓力？行政機關的公文往來，同樣應考量這種權力關係與實際感受。

近期，經濟部接連盤點翡翠水庫及故宮設置太陽光電的可能性，引發社會關注。問題不只是太陽能板能不能裝，而是政府推動能源政策時，是否充分考量民生用水安全、文化資產保存，以及行政程序應有的分寸。

翡翠水庫不能成為能源政策試驗場。翡翠水庫是大台北地區重要的民生飲用水源，攸關約六百萬人的用水品質與安全。經濟部水利署於二○二二年至二○二四年間，連三年發函盤點全國水庫設置太陽光電的潛力，翡翠水庫也在盤點範圍內。台北市政府及翡翠水庫管理局則依專業評估，提出設置效益不佳、工程技術困難及法規限制等理由，明確表達不宜設置的立場；蔣萬安市長也多次表達堅定立場，強調翡翠水庫攸關大台北市民飲水安全，絕不容許妥協。

去年荷蘭研究團隊在國際期刊發表一項浮動式太陽光電研究，發現設置光電系統後，水體環境發生變化，並出現底棲藍綠菌問題。這項研究提醒我們，水面型光電可能對水域生態產生影響，必須審慎評估。

另一項引發爭議的，是故宮設置太陽光電的盤點作業。經濟部能源署二○二六年五月二十七日發函，要求各部會逐棟確認公有建築屋頂面積及設置現況，並填報不能設置的原因。故宮六月十日回覆，相關建物具文化資產身分，不適合設光電板。

然而，故宮十一月十二日又發函台北市文化局，徵詢相關文資法規意見，以便完整回覆能源署。故宮隨後再次澄清，自始至終都沒有在正館院區設置太陽能板的想法、規畫或提案；經濟部則表示，盤點只是行政調查，並非強制設置，文化資產也屬排除項目。

既然文化資產已明列為排除項目，對於故宮這類具有高度歷史、藝術及國際文化代表性的建築，是否仍有必要要求說明？

面對中央能源政策的盤點要求，蔣萬安團隊值得肯定的是，沒有因為中央來函就照單全收，而是依照翡翠水庫的特殊功能、法規限制及專業評估，堅守不設置的立場。

不過，市府責任不應僅止於表態，更應建立制度性防線。翡翠水庫應持續維持飲用水源保護最高標準，定期公開水質、藻類變化及相關監測資料，讓市民了解水源安全狀況。

至於故宮，台北市文化局身為文資主管機關，更應堅守專業立場，明確區分歷史建築本體、文化景觀及非文資附屬設施，依法審查，不能因能源政策降低文化資產保存標準。

故宮面對這次爭議，也不能只停留在澄清沒有設置太陽能板的規畫。故宮是台灣重要的國際文化窗口，除了保存文物，更應維護整體建築景觀及國家形象；任何涉及故宮的公共政策，都應審慎評估。

能源可以轉型，政策可以調整，但民生飲水安全不能冒險，國家文化資產更不能輕忽。守住翡翠水庫，就是守住大台北六百萬人的健康；守住故宮，就是守住台灣珍貴的文化尊嚴。這才是政府施政應有的責任與底線。