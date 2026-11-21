過去幾年，國際局勢由於地緣安全、經濟和科技毋庸置疑進入了一個持續動盪期。不過隨著二○二六年ＡＰＥＣ領袖會議召開，其似乎正在經歷新變化—各國都在嘗試尋找一種重回穩定的可能性。畢竟許多國家已經認識到，持續對抗需要付出極大成本，而這種成本也難言用衝突勝利者的身分彌補。為此，本次ＡＰＥＣ會議，各國領袖對於國際和地區問題的意見交換都相當積極，而促進和平穩定則成為了他們透過各類講話傳遞的共識。

只是對於重回穩定的過程，仍不能盲目樂觀。換言之，它可能無法真正做到「回到過去」，而是呈現一種有限穩定的新狀態。

自二○二二年俄烏衝突爆發，開啟本輪全球秩序持續動盪之前，世界各國雖也存在各種競爭，但在價值觀層面大都強調多邊主義和全球化。為此，經濟領域崇尚自由貿易與市場效率，科技領域追求人才流動和跨國合作，地緣安全強調避免大規模衝突是當時世界秩序的底色。

但經歷了近年來漫長衝突後，多邊主義和全球化這兩個各國曾奉為圭臬的價值觀逐漸被單邊主義、霸權與地區保護動搖。各國在處理國際議題時也隨之出現了三種重要轉變：

第一，持續對抗使得各方互信程度下降，試探手段增多，對話機制流於表面；第二，多邊主義和全球化的一個重要貢獻就是促使各國透過合作來打破於經濟、能源、科技、貿易乃至地緣安全上建立的壁壘。本輪衝突的一個巨大副作用，就是不少國家發現某些涉及特定領域的壁壘更能有效的參與國際博弈，例如美國的晶片、大陸的稀土，為此考慮到制衡效果，壁壘不僅被重新建立，還被工具化頻繁使用。

第三，大國主導愈發明顯。雖說這一點在過去也很常見，但畢竟倡導全球合作，各國聲音還是能夠發出。然而，持續動盪促使國際議題更熱中於透過中美俄和歐盟來小範圍解決，以至於西方媒體報導如今的世界局勢正被「大國共管」。

而這三個問題恰恰說明了回歸有限穩定的可能性。

首先，在缺乏信任基礎的情況下，任何關鍵問題的溝通和談判，都是緩步推進步步為營，這無疑延長了動盪秩序走向穩定的時間。

其次，涉及特定領域的壁壘一旦成為制衡其他重要國家的關鍵工具，那想要在如今紛繁複雜的國際局勢中放棄這些壁壘，顯然有些天方夜譚。為此雖然大家都強調重回穩定，卻很可能是分層看待。在容易付出高昂成本和影響民生基礎的地緣安全、能源、農業等問題上自然「罷兵休戰」；但在經濟、貿易、科技、供應鏈等容易建立壁壘，並工具化的領域，甚至會加劇競爭。川普在發言中就對涉及地緣安全的「台獨」問題、涉及民生基礎的農產品和能源議題做出了承諾。但對於ＡＩ、半導體、晶片等問題只是表現出積極倡導。

最後，大國話語權的上升意味著想要重回穩定就必須持續得到大國支持。這無疑對後續局勢發展蒙上陰影，因為任何一個大國都可能突然放棄相關共識，讓世界再次動盪。本次中美俄三方領袖會晤中，「大國鬥則世界亂」的發言就是對此的真實寫照。

總體來看，各國促使全球動盪局勢走向穩定自然是好消息，但這種穩定是徹底重回、還是具有局限性，仍需審慎觀察。