美國總統川普在深圳ＡＰＥＣ會議時與習近平進行今年的第三次會晤，中共官方表示川普明確表明「不支持台獨」。美國從一九七○年代初與中國大陸展開「關係正常化」起，不支持台獨就已是重要的承諾，而且迄今仍採「一個中國」的政策。事實上，過去每當美國表態不支持台獨時，其實意味至少有了「暗助」台獨的跡象或事實；同時，儘管美國的確謹守了不支持台獨的分際，但並不表示未讓民進黨政府有「倚美謀獨」的機會。

日前陸委會副主委沈有忠說「台灣從來沒有台獨的選項，中華民國是客觀事實的存在」，在引起討論後又補充說明「現階段沒有再宣布獨立的必要」。

沈的說法意味了因美國並不支持台獨，所以民進黨於一九九九年在李登輝前總統提出「兩國論」之前、且在陳水扁大有贏得總統大位的可能性之際，就已通過「台灣前途決議文」，形同凍結了以公投、制憲及改國號為「台灣共和國」的「台獨黨綱」，從而「台灣從來沒有台獨的選項」。

然而，民進黨凍結「台獨黨綱」後推動的是「兩國互不隸屬」的「台灣前途決議文」，其要旨即為「中華民國是客觀存在的事實」及「現階段沒有再宣布獨立的必要」。事實上，賴清德總統在擔任行政院長時曾公開說，他因執行「台灣前途決議文」所以是位「務實台獨工作者」。

對中共而言，賴清德推進「台灣前途決議文」中兩國互不隸屬的政策，是因在美國不支持台獨的壓力下，才改以「台獨化中華民國」作為推進台獨的務實方法。換言之，民進黨政權認為只要不超越推動改國號為「台灣共和國」的紅線，就可在美國的支持下「抗中保台」，並在現階段先推進實質上也是台獨的「華獨」，以及甘為美國「以台制華」戰略下的棋子。因此，中共認為民進黨政權「倚美謀獨」的情形確實存在。

在這次的深圳ＡＰＥＣ會議時，中美俄三國元首舉行會談及發表「和平宣言」。這三位世界上重量級的元首共同發表和平宣言，就表示當前世界存在著走向不和平的因子。而川普這次特別表明「不支持台獨」，雖然必屬高度的「外交辭令」，但相信他應已知道民進黨的「台獨化中華民國」也是台獨，而且也牽涉到了美、中兩國間的「和平」。

日前有逾二八○位人士在國父誕辰紀念日當天發起了「兩岸和平倡議」大會，而遭民進黨政權相關官員以輕蔑的態度譏諷為「投降」的「老藍男」等；其中，海基會前副董事長兼秘書長邱進益因提出和平統一的十年進程，更遭綠營網軍圍剿及被偽造成是國民黨政策而運用在選戰中。

推動兩岸和平倡議正係針對目前的台獨化中華民國政策，故其發想和中美俄的和平宣言應屬同一脈絡。

邱進益現年九十歲，經歷過對日抗戰和國共內戰，在李登輝總統時代也規畫與執行過「國家統一綱領」，這位「老藍男」的和平倡議更值得年輕人深思。