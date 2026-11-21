今年ＡＰＥＣ的中美俄高峰會，無疑是創建了一個全球權力結構的新局。不僅揭示了一個新的三邊權力格局，同時也清楚直接的表明了一個全球權力處理的準機制。

首先，此次三邊峰會是否將享有權力，且是否具有延續性，值得關注。若只是一次性的煙花，眾人只管拍拍手、看看熱鬧即可；若是有延續性，則將至少成為權力結構的雛型。若就目前美國總統川普、俄羅斯總統普亭的公開表述，與中方出面開記者會的外長王毅，三方都明白表示，這個三邊峰會將是具有持續性的。所以，此一權力結構至少將延續至兩年後川普任期結束時。

說此三邊峰會是創建權力結構新局，是以權力的基礎概念來看的：權力實際分派人數愈少，則實際享有權力愈大；聯合國安理會的五個常任理事國的設計亦是如此。而這次結構只有三方，權力相對更為集中。現在可以試想一種可能的情況：所有重大／突發情勢產生，應對方式會成為先由此一「機構」或其中的相關人員先行溝通後，再交聯合國安理會；甚至可能直接繞過安理會逕行處理。

此一結構目前看來唯一的可能阻礙，在於美國內部，亦即是川普口中的「深層國家」，也即是與民主黨更關係緊密、長期存在於政府內的資深技術官僚們。這些人或是基於個別利益、或是意識形態與美國仍是全球權力獨強的想法而反對。但川普方面並非沒有準備。曾任美國國務卿的希拉蕊於去年十一月十二日，在美國哥倫比亞大學的公開演講中即明白表示，她從美國國防部（即現在的戰爭部）内部得知，川普政府正在考量一個全球勢力範圍的重劃：美國全面收縮至西半球，東歐將由俄羅斯主導，東亞事務則交由中國處理。

川普既已原先有此概念，加上俄烏戰爭的困擾、美國與歐關係出現近乎不可逆轉的惡化，重要的是美以伊戰爭中，美國所顯示出的全球權力投射的不足處，此一三邊峰會的出現，並不令人意外。再加上川普個人對於創立「新規」以聚集鎂光燈，乃至於在全球範圍內創建歷史性結構以青史留名，更是對此一全球新的「準權力結構」出現，有推波助瀾之功。

之所以說它是「準結構」，是因為川普任期僅存兩年，所以至少可保它兩年內有效；但畢竟時間太短，未必能形成一個「眾所認可的傳承」，且兩年後的美國新總統屆時是否還認帳，當然還在未定之天。但若是運行成富有成效且方便的機制，又還符合兩年後的全球權力形勢，繼續存在運作自是順理成章的事。

真正要思考的是：若真「天下三分」，則從形勢初出現、到形勢穩定前，這段過渡期會如何？