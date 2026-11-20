十七日台南市長候選人陳亭妃在公辦政見上，脫口而出「現今所有的水庫根本沒有光電板」引發輿論譁然。事後面對批評，她不但沒有檢討，反而將焦點轉向媒體斷章取義，對媒體提告。

然而，面對此案民進黨政府應該向社會說明的是：全國水庫光電究竟有多少？當初如何核准？水質監測是否充分？未來如何處理？因為此案涉及民進黨執政以來光電政策背後的三大問題：環境風險、龐大利益，以及黑金暴力。

首先，民進黨執政以來設置大型水庫光電缺乏事前環評。直到去年，立法院為了保護環境，堵住漏洞，國民黨和民眾黨立委提案修正「環境影響評估法」等三法，修法明文規定，水面型光電設置或累積設置面積達五公頃，或裝置容量達一萬瓩，就須辦理環評。

但在修法過程中，民進黨立委全數投下反對票，其中包括今年參選縣市長的十位候選人，包括沈伯洋、蘇巧慧、何欣純、賴瑞隆、陳亭妃、劉建國、陳素月、王美惠、蔡易餘、陳瑩等。民進黨團更痛批立法院這項保護環境的修法「法規失去彈性，妨礙綠電供給」。但人民要追問：既然環境保護如此重要，為什麼民進黨不支持更嚴格的水庫環評制度？

由於光電產業具有長期售電收益，涉及土地租賃、設備採購、工程承包及行政許可，制度缺乏透明度，就形成龐大的尋租空間。人民要問的是：這些光電背後的暴利，是誰獲利？例如，台南力暘集團光電弊案，檢方曾起訴業者及公務員共十五人，涉及土地使用及行政審查問題，相關案場廿年預期售電收入高達九十一億餘元。

尤其，高雄近年爆發的光電弊案，不只涉及光電業者違法開發，還牽涉地方民意代表、軍方採購、標案評選委員及工程業者。從二○二五年至二○二六年，已陸續出現多起案件，如大樹區「和山光電案」、路竹光電案、市政府光電標案評選案等。這些案例讓民進黨政府的光電政策變成官商共同累積財富的工具。

再則，更令人憂心的是，光電利益糾紛已經出現數起暴力介入的具體案例。例如，台南學甲八八槍擊案，案件背景涉及光電開發利益糾紛；台南鹽水發生光電工程業者遭恐嚇勒索案件，嫌犯以電話及ＬＩＮＥ要求業者支付廿萬元，甚至傳送槍枝、子彈照片恐嚇。

另外，雲林口湖則有犯罪集團涉嫌向四家光電業者施壓，透過圍場、阻撓施工及要求工程承包等方式牟利；彰化大城發生地方人士涉嫌向太陽能工程業者索取鉅額款項。這些案件的司法進度各有不同，但共同反映一個嚴肅問題：當民進黨政府的能源轉型制度缺乏完整的透明度，地方勢力甚至犯罪集團便覬覦其中。

從水庫光電的爭議，人民真正關心的是：水庫水質有沒有受到影響？光電開發是否存在利益輸送？地方回饋金流向是否透明？有沒有政治人物、公務員或地方勢力介入不法利益分配？人民要的是乾淨的水，不是乾淨不了的政治。

太陽能可以是能源選項，但不是光電業者的提款機，能源轉型也不是政治勢力分配利益的工具。