正在土耳其舉行的聯合國氣候峰會（ＣＯＰ31），一改過去國際協議總愛喊「把地球升溫控制在一點五度內」或「溫室氣體至二○三五年要比某一年減排多少百分比」等口號，這次ＣＯＰ31不談高遠願景，初步決議核心之一，是二○三五年前將電力占全球最終能源消費的比重，從目前約百分之廿三提升至百分之卅五，而「運具電氣化」是實現此目標的關鍵之一。

從過去的願景式目標，轉向今年的行動準則，猶如學生將「期末考要考九十分」的目標，改成「每天讀書五小時」。聽起來很務實，但把這套行動準則放進台灣的現實環境，卻像一個每天呆坐書桌前六小時、桌上點著煤油燈的學生，成績毫無進步。

設定電氣化目標，認定運具轉換為電動車就必定減碳，是誤將手段當目的。電動車能否真正減碳，關鍵在於電力來源。台灣目前高達百分之八十五的電力來自燃油、燃煤與天然氣等化石燃料，風力、太陽能、水力，加上勉強湊合的廢棄物、生質能及地熱，所有再生能源合計僅提供百分之十二點八的電力。在此情況下，電動車夜間充電所需的電力，仍仰賴火力發電廠燃燒更多化石燃料。

在缺乏綠電的情況下強推運具電動化，是一種變相的汙染空間轉移。當安靜無聲的電動車在都會滿街跑，市區空氣或許確實改善，但原本分散在馬路排氣管的廢氣與碳排，卻轉移至偏鄉、海邊及中南部火力發電廠的煙囪，由電廠周邊居民承受，台灣整體碳排放可能一噸都沒少。

台灣已開徵的碳費，目前僅針對年排碳兩萬五千噸以上的工廠與電廠，一般開車族原本就不用繳納。在政府未對汽柴油課徵實質碳費的情況下，無論開油車或電動車，都沒有直接為自己製造的碳排付出代價。

如果政府一邊拿納稅人的錢補貼民眾買電動車，一邊又讓運具電動化後增加的用電需求，全數變成台電及火力發電廠的碳費負擔，由於電價受凍漲政策限制，台電增加的碳費成本，最終不是由享受補貼的電動車主負擔，而是透過電價均攤與政府預算補貼，轉由步行、公車及捷運族與全體納稅人埋單。

歐洲許多國家，如瑞典、挪威，直接對汽柴油課徵碳價，歐盟也即將實施運輸部門碳交易，讓開車族為排碳付費。但回到台灣，政府卻寧願規定電動車比例、發錢補貼買車，也不敢對汽柴油課徵實質碳費。因為直接對燃油課費，油價立刻變貴；相對地，把碳費壓在台電與少數大廠，再用納稅人的錢補貼買電動車，短期內皆大歡喜。

這種政治阻力最小的做法，背後其實是一本極不合理、甚至扭曲的經濟帳，明顯造成全民補貼有車階級的不公平現象。

在ＣＯＰ31行動準則下，台灣如果不能同步加速發展綠電、擴大包括核能在內的低碳電力供給，並讓排碳者真正付費，再透過分時優惠電價，引導電動車在白天太陽能最充足時充電，運具電氣化除了造成資源分配上的劫貧濟富，更將淪為都市享受潔淨空氣、偏鄉承受黑煙代價的汙染大搬家。