水庫蓋光電場議題，從網紅翻出經濟部水利署曾發函盤點台北翡翠水庫設置光電板的可能性開始，很快擴及南部其他水庫，網民翻出南部部分水庫鋪上光電板、與翡翠水庫對比。爭議焦點也從經濟部發文的真正意圖，蔓延至水庫蓋光電場，究竟是誰的意思？

一般民眾恐怕會問，政府推太陽光電的腦筋，怎會動到水庫上？聯想一下過去十年蔡總統與賴總統接續兩次的「能源轉型」政策，便不難理解水利署是迫於上面壓力，不得不然。

兩次能源轉型政策給台灣帶來的是：核電歸零、再生能源擴充有限。而當前台灣同時面對全球減碳壓力，更亟需加速擴充太陽光電。只是過去十年來，已明顯造成台灣傷害的教訓，本該懸崖勒馬。

例如屏東楓林部落山坡地，整地架設光電板，破壞原有山林保持水土的能力。又像是去年丹娜絲颱風，造成十萬多片光電板受損，其中嘉義新塭滯洪池案場災損尤其嚴重；屏東佳冬鄉離岸光電浮台漂至高雄林園，則衍生出清理難題。

而在湖泊、水庫、埤塘上設置太陽光電場，存在的挑戰與風險，除了民眾飲用水的安全顧慮外，還包括：大面積水域、埤塘、魚塭或沿海濕地（有些屬候鳥度冬區、生態敏感地帶）建置太陽光電，衝擊生態棲地與濕地、水域；光電板與結構體覆蓋水面或濕地，遮蔽日照、改變水體或底泥溫度、影響水生植物光合作用及底棲生物。此外，光電板清潔維護需用上特殊器材與方法，亦可帶來汙染風險。相關浮具與支架持續暴露在水氣、溫度變化及紫外線等環境因子下，提升腐蝕與漏電等風險，需用到夠防水且確保電氣安全的特殊硬體。尤其面對嚴峻氣候挑戰，其必須承受波浪和水位波動，使不致造成位移。

歸結如今推動太陽光電，之所以會動到敏感的水庫而引發激烈爭議，關鍵仍在能源政策。當政者如此做所代表的，恐怕已不僅止於對水資源和水質的輕忽，而是對於人民生活環境與整體永續價值的蔑視。這亂了套的能源轉型政策與實際作為，實已汙名化了太陽能，並讓台灣環境和人民健康拉起警報。

站在守護用水和環境的立場，絕不能只著眼於光電板有沒有毒和你我會不會喝到毒水等問題，而各方舉出的畢竟也都是疑慮、風險，爭論恐難有任何結果。更重要的是，我們珍視健康與生活，容不容許妥協的價值問題。

水，無疑是社會安全與韌性的核心需求。當政者向來標榜「愛台灣這片土地」，如今面對水庫光電場爭議，無論為了眼前的選舉或是台灣長遠未來，便需嚴正、具體提出，推動能源轉型的紅線。

選舉當前，再多巨幅美照海報、再壯盛的「綜藝造勢」現場，選民都應該追問候選人與當政者：水庫光電和守護我的健康與生活，你到底選哪個？