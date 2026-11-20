美中俄三國元首會晤昨天下午在深圳登場，會後推出四點「和平宣言」，在大方向上確立了維護戰略穩定和國際安全的基本共識。這場破天荒的峰會，開啟了大國外交的新階段，終結了美國零和博弈思維主導下的單極獨霸時代，在世界烽火漫天之際，以中國大陸為主角，打開了大國穩定的新格局。

峰會開始前，各種說法皆有，包括視之為雅爾達2.0，或者是Ｇ３秩序的形成。但這些說法本身都忽略的一個關鍵前提，亦即這場會晤乃由中國大陸發起主辦，而且選擇在ＡＰＥＣ場合，說明其並非大國分贓或是劃分勢力範圍的黑箱密談，因此並不是雅爾達2.0。

本屆ＡＰＥＣ倡議主題為亞太區域一體化，具有發展性與前瞻性意義，由北京搭橋主辦，邀美俄兩國領導人會談，如此做法也超越歷史上的歐洲協調模式，並非由列強共治，而更接近是以和平為目標、管控衝突的溝通平台，所以Ｇ３或Ｇ2.5的說法也不精準。

會晤開始之初，習近平發表了開場白，提出大國相處四點看法：堅持相互尊重、堅持和平共處、堅持合作雙贏，以及堅持對話協商，其重要性並不亞於會後的「和平宣言」。習近平用了一個特別的俚語「按下葫蘆浮起瓢」，相當形象地描繪了當前世界大小衝突與戰火此起彼落的現狀，關鍵在於缺乏從中斡旋穿梭的和平使者，更缺乏能夠服眾的對話協商機制，體現出大國應肩負起的責任完全旁落。

二○二三年伊朗與沙烏地阿拉伯在中國調停下，簽署「北京協議」恢復外交關係，標誌著中國扮演「促談勸和」角色的開始。此次由中國作東，史無前例讓美俄領導人坐下面談，為解決包括俄烏衝突在內的眾多紛爭，塑造全新形式與可能，美中俄三國元首會晤，能否形成可以運行的制度或框架，形成可資複製的「深圳模式」，無疑成為日後的一大觀察指標。

此次元首峰會之前，大陸外交部已透露，將「圍繞關乎全球和平的重大議題深入交換意見」；川普也對外放出風聲，「將討論俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭」。事後來看，三國元首會晤的開創性意義，不見得僅就單一議題做出實質性結論，而是創造出一個透過對話疏通「堵點」的機制。能做到這一點，已是難能可貴，既超脫了冷戰式的陣營對抗，也避免了霸權主義大國說了算的後冷戰秩序，同時打破了西方式「歷史終結論」、「文明衝突論」，以及「修昔底德陷阱」的迷思。

對台灣而言，應該看到中國大陸推動此次峰會的涵義，以及成形中的大國穩定國際體系。如果還是抱持著對抗心理來看待兩岸關係，甚至把附庸扈從的「親美」路徑當成護身符，只會為自身帶來更大的恐慌與憂懼，生怕被美國「棄台」，或被當作「大交易」的菜單。

「大國和，則世界安；大國鬥，則世界亂」，這句話總結了美中俄三國元首會晤的底層邏輯與未來趨向。台灣當然能在其中發揮作用，穩定兩岸關係就是世界和平與安定不可或缺的要素。台灣若一味自居為美國「沸騰的護城河」或「軍事刺蝟」，以勇武備戰為代價換取美國保衛支持，恰恰與深圳峰會展現出來的世界潮流背道而馳。