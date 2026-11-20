美中俄領袖十九日在深圳首次三方會晤，會後發表和平宣言，就聯合國改革、石油供應、官員豁免及降低核風險達成四項共識。宣言未提台灣，但習近平在川習會要求美方在台灣問題「堅持做正確的事」；陸方並稱川普表態美國「不支持台獨」，惟美方尚未證實。台灣最須警惕的，是三強可能在台灣缺席下協商戰略利益。即使沒公開交易，華府涉台政策的微調、北京對台主張的逐步推進，都可能在一次次大國妥協中累積，悄然改變台海現狀，壓縮台灣的政策空間。

以歷史觀之，深圳會晤較接近十九世紀的「歐洲協調」，由主要強權透過協商維持彼此關係，並試圖影響國際規則。三國以安理會常任理事國身分談聯合國改革，又對國際刑事法院管轄權表達共同立場，此一思維已見端倪。不過，宣言仍停留在原則表述，距重塑國際制度尚遠。美國關切核武、伊朗及烏克蘭，俄羅斯希望擴大外交空間，大陸則藉主場展現大國地位，三方各有打算，矛盾也難以消除。

對台灣而言，真正風險是大國利益交換逐步影響美方政策的執行。川普曾將尚未完成的對台軍售案稱為對陸談判籌碼，顯示台灣安全恐受其他外交目標牽動。目前無證據顯示台灣已成美中俄交易一部分，陸方通稿說法也待美方證實，但台灣仍須戒慎恐懼，並從戰略層面強化、積累籌碼，以因應未來可能的變局。

首先在於強化整體安全。台灣除持續提升國防實力，也應整合外交、經濟與能源政策，強化關鍵基礎設施與社會韌性，降低封鎖與軍事脅迫的衝擊；同時深化與美、日、歐的安全合作，使台海和平成為各方共同利益。台灣自我防衛能力越強、國際支持越廣，大國協商區域安全時就越難忽視台灣的立場。

其次在於厚植產業實力。半導體是台灣目前最重要的戰略資產，但隨著美國推動晶片產能回流，這項優勢可能逐步縮小。台灣應深化與美、日、歐的供應鏈合作，從晶片延伸至ＡＩ伺服器、先進封裝與關鍵零組件，提升全球供應鏈地位；同時分散出口市場，降低對單一經濟體的依賴，擴大國際經貿的回旋空間。

第三在於恢復兩岸溝通。美中俄領袖已能直接對話，台灣若只能透過華府說明或陸方通稿了解相關立場，難免陷於被動。兩岸應恢復功能性的溝通與危機通報機制，由產業與民間交流先行，降低誤判與摩擦。兩岸互動穩定，台灣處理對美、對陸關係才能保有較大的政策空間，不致在大國博弈中被迫選邊。

孫子有言：「無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。」大國博弈的格局非台灣所能左右，但如何因應布局、厚植實力，主動權仍在台灣手中。