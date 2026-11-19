從紐時披露輝達前執行長黃仁勳的醜聞到他下台，只花了兩周。外界看到的是一樁桃色新聞；實質上這卻是一場「政變」，戰場在華府、戰利品是晶片。

大西洋理事會的中國研究員在黃仁勳下台當天就指出，黃仁勳長年反對嚴格的出口管制，且同時跟川普和習近平都說得上話。他一離開，華府鷹派的政治空間「可能更大」。同智庫的另一位研究員說得更直白，這場醜聞已永久摧毀了輝達反對出口管制的公信力。兩人說的其實是同一件事，黃仁勳擋了美國對華科技封鎖政策的路，私生活只是表面。

黃仁勳公開說出口管制是「失敗」，認為管制只會逼中國加速自主研發。二○二五年十二月，他說服川普放行H200晶片銷往中國大陸，條件是美國政府抽成百分之廿五；同月，輝達還成功擋下國防授權法裡的晶片出口條款。在鷹派眼中，他早就不只是企業家，而是華府對中強硬路線最大的障礙。

再看川普總統，他並未放棄這位盟友；黃仁勳下台前一天，川普還打電話給他，說他「正在經歷地獄」。被問到黃仁勳該不該下台，川普只說要看「那個女人」到底是不是間諜，「這點還沒確定」。白宮也已討論是否撤換商務部長盧特尼克。火燒的從來不只是黃仁勳，而是川普整條對中晶片的交易路線。

這就是最驚悚之處，間諜指控至今沒有定論，輝達董事會也說，目前沒有理由認為國安或公司機密受到危害，也沒有人公開指控輝達違反出口法。但執行長下台、商務部長岌岌可危，一連串管制法案的推動突然加速。要擊倒一個政策對手，不需要證明他是間諜，只要讓他看起來像間諜就夠了。到底有沒有人在幕後操盤？沒有證據；誰是最大的受益者，卻一目了然。

最大的受益者之一，就是剛拿下國會的民主黨。眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯要求把對華晶片限制寫進國防授權法；參議院民主黨領袖舒默同時推動三個跨黨派晶片法案；民主黨參議員華倫與孔斯要求川普政府保存所有輝達對華出口紀錄，連黃仁勳和川普之間的往來都包括在內。醉翁之意不在酒，黃仁勳只是入口，民主黨真正的目標，是川普及其對華交易路線。

但最諷刺的是，更嚴的管制未必擋得住中國。大西洋理事會的研究員也承認，輝達晶片是美國拖慢對手ＡＩ能力的關鍵槓桿，可是槓桿會失效，華為的Ascend晶片今年出貨量估計會突破一六○萬顆。北京甚至拒絕放行美國已核准的H200；中國早就決定自主，美國再加碼管制，只會讓它更快擺脫輝達。管制或許能拖慢中國幾年，代價卻是美國失去中國市場，全球ＡＩ也可能會被切成兩套互不相通的體系。

ＡＩ是這個世代最重要的技術，晶片就是這場革命的引擎。現在，決定ＡＩ未來的不再是科學家和工程師，而是情報備忘錄、國會聽證和黨派算計。最先進的晶片一旦變成地緣政治的人質，ＡＩ就不再是全人類的工具，只會變成強權手上的武器。

黃仁勳的醜聞若可變成武器，下一個被犧牲的，不會只是一位執行長，而可能是ＡＩ本來可帶給全人類的未來。