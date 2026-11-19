中國大陸主辦的ＡＰＥＣ經濟領袖會議在深圳登場，川普昨天抵達深圳，中國國家主席習近平親自接機，此前川普已放話稱：預期習近平將在今天的川習會中主動談及台灣問題。而美中俄三國領袖會談登場，再度引發台灣可能成為大國交易籌碼的疑慮；尤其外界擔憂，川普可能將台灣問題與俄烏戰爭、伊朗問題進行跨議題交易，讓台灣淪為大國餐桌上的菜單。

事實上，近年每逢美中領袖會晤或重要國際峰會，台灣社會便不乏「被出賣」、「被犧牲」的論述。然而，近年相關峰會並未出現台灣遭大國交易的明確事證。面對現實國際政治，固然不能輕忽潛在風險，也不宜將可能的交易視為必然結果。

首先，必須區分川普是否有意將台灣作為談判籌碼，以及美國是否真能以台灣交換其他地緣政治利益。今年五月川習會期間，川普曾將對台軍售稱為談判籌碼，引發外界疑慮；惟美國國務院官員六月強調，對台軍售不取決於美中談判。然而，即使美國調整對台軍售政策，也不代表可以將台灣的整體安全利益作為交易標的。

美國對台政策受到「台灣關係法」、國會及既有政策架構的制約。此次期中選舉民主黨取得下一屆參眾兩院多數，明年新國會就任後，將對川普政府形成更強的制衡。由於支持台灣具有跨黨派基礎，民主黨即使反對川普的外交政策，也可能透過強化國會監督，限制行政部門在對中談判中調整對台政策的空間。

此外，台灣的地緣戰略位置、半導體產業及第一島鏈安全，均涉及美國與區域盟友的長期利益。即使川普有意進行跨議題交易，也須衡量盟友信任、區域安全及相關承諾能否落實等成本。

然而，台灣確實面臨安全依賴不對稱、難以直接參與大國談判，以及軍事外交資源有限等結構性困境。烏克蘭的經驗提醒我們，當國家安全高度依賴外部支持，便須警惕自身利益在大國協商中遭到邊緣化。但戰略被動並不代表毫無主動空間。

台灣應從四方面強化戰略自主。首先，持續強化不對稱戰力、後備動員及民防韌性，提高中國動武成本，提升獨立防衛與持續作戰能力。其次，深化與美國國會、行政部門及日本、歐洲等夥伴的多層次合作，分散外交與安全風險。第三，積極尋求兩岸對話與溝通管道，在維護自身立場與安全利益的前提下，透過交流及危機管理機制降低敵意、誤判與衝突風險，降低台海局勢受美中博弈牽動的程度。第四，維持半導體等關鍵產業競爭力，強化能源、供應鏈及經濟韌性，提升自主應變能力。

此外，國內應凝聚跨黨派國安共識，維持政策延續性，避免國家安全淪為政黨攻防。台灣雖無法左右大國博弈，卻能透過強化自身實力、深化國際合作及推動兩岸對話，爭取更多戰略主動空間。

面對國際局勢變動，與其反覆憂慮成為大國餐桌上的菜單，不如審慎評估風險、積極採取作為，讓維持台海和平穩定成為各方共同利益，並在大國博弈中保有自主決策與應變空間。