國際政治最令人不安的，未必是強權劍拔弩張，而是強權突然決定坐下來談。對於今天登場的川普、習近平與普亭三方峰會，台灣該警覺的不是三人握手言歡，而是握手之後，誰的利益可能被拿來交換？當大國開始討論勢力範圍，小國最怕的不是沒有發言權，而是連自己的命運都成為別人的議程。

普亭期待重返大國權力分配核心，讓俄羅斯對烏克蘭的侵略，從違反國際法問題，轉化為可討價還價的安全安排；習近平則希望藉由與美俄領導人平起平坐，凸顯中國在國際秩序的主導地位；至於川普，外交成果往往被他視為可展示的交易成績。三人戰略盤算並不一致，卻可能在決定國際秩序的遊戲規則上，達成一定默契。

一九四五年的雅爾達會議，留下的不只是戰後權力安排，更是大國以安全之名分配他國命運的歷史陰影。今日國際環境固然不同，烏克蘭也證明遭受侵略的國家並非只能任人擺布。然而，倘若停火可以繞過當事國協商，領土主權可以成為談判籌碼，國際社會對武力改變現狀的容忍門檻便可能降低。

北京值得觀察的是能否藉由協助處理俄烏戰爭、核武管制或其他國際爭端，向華府索取印太地區的戰略回報。中國不必要求美國公開放棄台灣，只要逐步削弱美國對台安全承諾的可信度，便足以改變台海的戰略心理。

川普習慣將關稅、投資、軍事部署與外交承諾放在同一張談判桌上。台灣須防範的不一定是戲劇性的美中密約，而是看似個別、實則相互牽動的政策調整，例如：軍售交付延宕、台海安全措辭轉趨模糊，或華府為維持美中關係穩定，降低對北京軍事施壓的回應強度。這些變化單獨看來或許有限，累積起來卻有可能侵蝕嚇阻能力。

台灣需要把對美關係從政治人物的口頭保證，轉化為難以輕易撤回的制度合作。加速不對稱戰力建構、提高社會韌性、深化與日本及歐洲的安全對話，並確保軍購交付與聯合應變機制持續運作，遠比猜測川普下一句話更具實際意義。經常被忽略的關鍵是，台灣不能只要求美國不要拿台灣交易，卻未能清楚說明台海和平對國際社會的利益。

台海局勢不只是兩岸爭端，更牽動全球航運、先進科技供應鏈及印太安全。唯有讓更多國家認知台海現狀一旦遭到武力破壞，代價將由整個國際體系承擔，台灣才不容易被簡化為美中談判的一張牌。

大國外交可以追求妥協，卻不能以犧牲當事者自主權作為和平代價。烏克蘭戰爭給台灣的啟示不是盟友終究靠不住，而是外援價值取決於自身抵抗意志與防衛能力。川習普同桌談了什麼，終究不是台灣能決定的事；但台灣能否拒絕成為桌上籌碼，仍取決於自己的準備。真正可靠的安全，從來不是寄望強權永不交易，而是讓任何企圖交易台灣的人，都必須面對難以承受的代價。