隨著選舉進入白熱化階段，連日來台北市政府、中央主管部門與民進黨市長候選人沈伯洋之間，因翡翠水庫是否設置浮動式太陽能板的爭議進行激烈攻防，同時間，台南烏山頭水庫的光電板爭議也被大肆檢驗。但水庫究竟該不該設置太陽能板？其實不該淪為政治攻防，而應回歸與你我都相關的公共利益與科學評估。

能源轉型有其必要，發展再生能源也值得支持，但這不代表每個可以發電的地方，都有開發必要。翡翠水庫與一般水庫最大的不同，在於它肩負大台北地區重要的民生供水責任，不只是蓄水或發電設施，更是數百萬人日常飲用水的來源。

浮動式太陽能板雖有增加綠電、減少土地使用的優點，但遮蔽水面也可能改變水體光照、溫度、溶氧及藻類生態。這些變化未必直接造成飲用水污染，卻不能因此忽略長期生態風險。其他水庫的經驗也不能直接套用在翡翠水庫，畢竟各水庫水文條件及供水功能並不相同。

如果未來有人提出設置計畫，應先交由獨立學術機構進行科學評估，公開水質與生態監測資料，針對不同覆蓋率、設備老化及極端氣候等情境進行風險分析，並具體說明發電效益。只有在確認不會增加長期水源風險，且實際發電效益值得投入時，才有進一步討論的空間。

以目前條件而言，沒有足夠理由支持水庫開放設置浮動式太陽能板。在相關風險尚未充分釐清前，維持蓄水水域不開放設置，才是對民生水源負責的做法。發電效益可以透過屋頂、停車場及其他合適場域取得，沒有必要急著在重要飲用水源上承擔額外風險。

能源轉型不能只計算發電量，也必須考量環境成本，水庫的價值更不能只用發電量衡量。守住民生水源，並非反對再生能源，而是提醒政府，公共政策必須有先後順序，民眾飲用水的安全應優先於發電效益。