牛津字典近日公布四個年度代表字候選詞，開放讀者票選。適逢今年選舉進入最激烈的倒數階段，其中的slopaganda（ＡＩ粗製濫造的宣傳內容），特別引起我的共鳴，也格外令人警惕。

這個字由slop（低品質、粗製濫造的內容）與propaganda（宣傳、宣傳材料）組合而成，指的是利用生成式人工智慧大量製作低品質、真假難辨的宣傳內容，再透過網路及社群媒體迅速擴散。這些內容可能是看似真實、實則經過ＡＩ生成或竄改的圖片、影片與文字，目的就是混淆視聽、誤導大眾，甚至操弄輿論。

同時間，劍橋字典選出的二○二六年度代表字是human，意指「人類」，也可用來形容具有人的特質。它提醒我們，在人工智慧日益強大的時代，更應珍惜人類獨有的情感、創造力與同理心。而善良，正是人性中最值得珍惜的特質之一。

回顧這段期間的選舉過程，不禁令人覺得，這不只是候選人間的競爭，更像是一場「善良與邪惡」、「誠信與謊言」的考驗。政治可以有攻防，選舉可以有競爭，但不應毫無底線；立場可以不同，理念可以交鋒，卻不能為了勝選而犧牲誠信，更不能把造謠抹黑當成政治手段。

希望眾多珍惜human精神的選民，都能保有善良與獨立思考的能力；不因情緒而失去判斷，不輕信似是而非的言論、影像與文字，更不讓ＡＩ製造的假象成為操弄民主的工具。

ＡＩ可以製造假象，卻不該取代人類的良知，政治亦不能踐踏是非善惡。讓我們擦亮眼睛、選賢與能，用選票表達自己的判斷，也用選擇守住民主最珍貴的價值。因為，不論科技如何進步、選舉如何激烈，最終決定社會走向的，終究應該是人的誠信與良知。