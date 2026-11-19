「讓那個黨立起一支掃把，將其稱之為真正的自由之子或民主黨人；或是給它任何一個符合黨的目標的稱號，它也能贏得他們黨徒全體一致的選票。這些聯邦黨人（Federalists）會在對立立場為他們的主張辯護嗎？他們當然必須要，否則將會被發現他們的政策不足，以及他們的弱點和滿肚子的壞主意。」

這段文字摘錄自美國立國者之一、開國總統喬治．華盛頓一七九九年七月廿一日寫給康乃狄克州州長強納森．川布爾（Jonathan Trumbull）的一封信。華盛頓在信中表達了他對當時美國民主政治黨派化的深惡痛絕，以及對選民盲目效忠政黨、忽視候選人政策主張、人品與能力的憂慮。華盛頓寫這封信時，距離美國獨立僅短短廿三年，美國的民主政治何以竟劣化至此？

華盛頓並非唯一憂慮民主政治黨派化的美國立國者。另一位被譽為「憲法之父」的詹姆士．麥迪遜，於一七八七年十一月廿三日在「聯邦黨人文集」第十號，以「聯邦作為預防國內派系與叛亂的保障」為題，說明不同個人利益之間的競爭，是民主政治無法避免的難題，更認為財產分配不平等是派系形成最常見、也最持久的根源。麥迪遜正是在這樣的認知下，以私利（self-interest）作為立國原則，推動美國憲政制度的設計。

政治學者馬丁．戴蒙因此認為，美國的政治秩序是刻意錨定在自我保護與經濟私利之上。他在一九五九年發表的論文「民主與聯邦黨人：重新思考制憲者的意圖」中明白主張，麥迪遜的憲政解方（Madisonian solution），根本上依賴「不斷追求眼前利益（ceaseless striving after immediate interest）」。如此露骨地以私利立國的政體，難免令人懷疑：這樣的國家還能有道德基礎嗎？

國父孫中山先生發起革命、建立民國，是以「天下為公」的禮運大同思想為基礎。中華民國憲法第一條規定：「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國」，闡明了中華民國是以共和主義精神立國。

據政治學定義：共和主義的中心概念是集體利益（或公共福祉）而非私人利益；共和主義主張應平等地對待別人和自己，不同於自由主義之以自己的利益和喜好為出發點。以共和主義的觀點，參與政治社群基本上是一種道德活動的形式。假定公民的特性、人類的繁榮與國家社會的福利之間有互動關係，故而人應該重視公民個人在公共福祉中的地位。

國父孫中山先生一六○周年誕辰剛過，地方公職人員選舉即將到來。我們是否應當警惕，手中的選票究竟會選出繼續努力實踐「民有民治民享」理想的公職人員，還是如華盛頓所憂慮的，把票投給掃把（或是西瓜？）使中華民國變成「黨有黨治黨享」的政體？