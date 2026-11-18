高雄市阿公店水庫，密密麻麻的光電板；台南市烏山頭水庫，也是密密麻麻的電板。台北的翡翠水庫，千萬別步上後塵。

中央政府三度發函，要求台北市政府盤點轄管水庫設置光電板（屋頂型、地面型及水域型），不能增設須詳述理由。第一次公文發給柯文哲市長，第二次、第三次發函給蔣萬安市府。一而再、再而三，且橫跨兩個市府，到底是為了什麼？高雄是民進黨執政，阿公店水庫密布光電板；台南是民進黨執政，烏山頭水庫密布光電板。台北若是民進黨執政，翡翠水庫會怎樣？

供水涵蓋台北和新北，攸關大台北的廣大用戶。民生用水很重要，自己的用水自己護。有關翡翠水庫的事情，台北市民當然關切，新北市民也須重視。