歷來的選戰經驗中，當雙方勢均力敵時，最有效的方法就是造謠或故布疑陣，如曾代表國民黨參選高雄市長的黃俊英走路工案，前副總統吳敦義的錄音帶事件等。有心人常得逞，被栽贓者飲恨落選，類似行為屢見不鮮，但為何選民如此容易受騙上當？還是在我們教育過程中欠缺了什麼？

近日，收聽張麗珠教授上于美人的訪談節目，談及公孫龍「白馬非馬」的邏輯思想，特別有感。一般人把「非」解釋成「不是」，認為明明白馬也是馬，怎麼不是馬呢？因此，倡議者被視為狡辯，尤其在崇尚道德與和氣的華人社會裡，如果糾纏於「白馬是不是馬」，必定被認為是無聊爭議，應該像胡適說的「差不多」就好，這卻影響我們遇事不求甚解的馬虎態度，尤其遇到選舉，造謠氾濫，實因選民不追究真假的馬虎所致。

若是要破除謠言，就不得不把公孫龍那套邏輯思維拿來談。白馬的白是限制條件，馬是動物類別，前者白馬是條件加上類別，而馬只是單一類別，兩者當然不能畫上等號，是謂「白馬非馬」也。舉例來說：我想找的人要具備大學畢業的條件，是「人」加「條件」，而不是任何一個人都可以。雖然同是人，但此人非彼人也。

一般造謠都是含糊帶過，少了具有公信力的條件。如作家廖玉蕙指控垃圾車廣播「市長支持蔣萬安」，此事真假易辨，「垃圾車廣播」是真的，但不具限制條件，不能聽到垃圾車廣播就跟「市長支持萬安」畫等號，不就犯了「白馬非馬」的訛謬嗎？

又在辯論會時，蔣萬安詰問民進黨候選人沈伯洋「台北市都更怎麼做？」沈以「陪伴」回應，讓人傻眼；翡翠水庫光電板爭議，面對是否反對設置光電板的提問，沈伯洋第一時間回以「經濟部沒有計畫」、「尊重經濟部」。對關鍵議題先閃爍其詞，也是「白馬非馬」的迷思，讓民眾聽完不知其意。

我們的教育缺了什麼？缺了思辨能力的訓練。教室裡慣用一言堂和標準答案，學生對教科書知識照單全收，養成習慣後，對訊息的處理與接收，往往都是人云亦云。這也難怪「不造謠，就不會選」的歪風永難遏止，因為許多人太「馬虎」了。