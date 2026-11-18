去年大罷免運動席捲台灣，最終失敗落幕；今年隨著台北市長選戰逐漸升溫，一股被稱為「洋流」的政治風潮，又在社群平台上掀起新的浪潮。從過去的青鳥，到如今的小水滴，台灣的政治動員似乎從來沒有真正停歇過。

只是，當政治熱情逐漸演變成群體認同，當不同立場的人開始互相貼標籤，甚至將政治立場上升到人格與道德層次，我們不禁要問：這些運動究竟是在凝聚台灣，還是在一次又一次地撕裂這個社會？

在部分社群媒體上，從大罷免期間對不同意見者的圍剿，到如今洋流相關討論中對異議者的嘲諷，截圖公審、群體圍攻與人格羞辱，似乎已經成為部分網路政治文化的一環。演算法不斷推薦相似立場的內容，支持者彼此按讚、分享、附和，久而久之，原本只是個人的政治判斷，便逐漸形成一種集體共識。

但政治熱情一旦與道德優越感綁在一起，問題也就隨之而來。尤其當「愛台灣」逐漸與支持特定政黨畫上等號時，這種政治動員便開始跨越原本應有的界線。

支持國民黨的人可以愛台灣，支持民眾黨的人也可以愛台灣，沒有政黨認同的人，更不需要向誰證明自己對這片土地的感情；可是，在部分泛綠支持者的論述中，支持民進黨似乎逐漸成為愛台灣的標準答案。不支持民進黨，甚至只是對政府提出批評，就可能被質疑政治立場，進而遭到親中、不愛台灣等指控。

愛台灣，什麼時候成了政黨的專利？

另一個令人憂慮的現象，是部分泛綠支持者在網路集體出征。有時候，當事人甚至不需發表什麼激烈言論，只要提出一個與所謂「主流聲音」不同的看法，就可能引來大量網友湧入留言，從政治立場一路攻擊到個人背景。

如果一個自認捍衛民主的群體，最後只願意接受與自己相同的聲音，那麼它所捍衛的究竟是民主，還是自己認同的政治立場？這個問題，恐怕不只泛綠支持者需要思考，所有熱衷政治動員的人都應該問問自己。

台灣從來不缺政治熱情，也不缺願意為理念站出來的人。真正稀缺的，反而是願意承認對方同樣有權利存在的政治包容。

「打掉雜質」這句話，或許能在政治動員中迅速激起情緒，卻不應成為民主社會的價值標準。人民不是雜質，政治立場不同也不是罪過。無論是青鳥、小水滴，還是藍白草，每一個群體都只是台灣社會的一部分，沒有任何一方有資格壟斷愛台灣的定義。

真正需要打掉的，從來不是那些與自己立場不同的人，而是那套將異己視為雜質、將政治忠誠包裝成愛國，又將群體出征合理化為捍衛民主的思維。

畢竟，台灣是兩千三百多萬人生活的地方。它可有不同的聲音、不同的選擇，甚至有彼此衝突的政治理想，但絕不應成為任何政黨或政治群體的私人領地。