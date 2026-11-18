數十個國內教育學術團體日前舉辦聯合年會，會場聚焦於學生不修學程、畢業生不當老師、現任教師求去等現象。當前教育環境對教師充斥猜疑與敵視，加上校事會議設計與運作欠妥，侵擾教師基本人權，導致教師轉而採取防禦性教學，甚至不堪受辱而離職求去；直言種種慘況已成重大國教危機，完全呼應來自中小學教育現場的吶喊。

如何面對嚴峻情勢並提出有效對策，確已成為國教的當務之急。讓人尷尬的是，面對學術界這份字字血淚的體檢報告，同場出席的教育部長鄭英耀理應展現直面問題的擔當與解決沉痾的魄力。但鄭部長一開口，卻彷彿將現場帶入另一個平行時空。他悠悠地反問：台灣教育真的有媒體所說的那麼不好嗎？甚至表示「可能他們是衝著鄭英耀來的」，隨後更不忘形容自己是個「優雅的台灣人」。

這番話聽在無數身處教學一線、水深火熱的基層教師耳裡，何止刺耳，簡直是一種近乎殘忍的冷漠。教育現場的崩壞，是數十個學術團體用數據與研究堆砌出來的客觀事實，何時成了媒體對部長個人的「政治追殺」？當第一線老師每天在投訴與調查的陰影下戰戰兢兢，連基本的管教都動輒得咎時，部長卻更在意自己的形象與委屈，甚至還有閒情逸致在台上展現優雅。

借用選舉期間藍綠陣營相互指責對手的說法，鄭英耀部長這不就是典型的「問Ａ答Ｂ」？何況，並沒有人說台灣不好，學界與校園基層不約而同關心的是，校事會議設計與運作欠妥，確實已讓中小學教師人心惶惶，而被迫採取「防禦性教學」更將嚴重傷害教育品質；ＰＩＳＡ成績再好，也無法反證教師的工作條件已大幅改善。

全台專業教育學會關注教師被當賊防、校事會議把人磨到尊嚴掃地、第一線寧可辭職也不願被羞辱，部長卻只關心媒體是不是針對他。這不是繼天馬行空的「校園愛心球」後，再一次與現場脫節的經典案例嗎？這種不食人間煙火的「自我感覺良好」，不正是台灣教育政策與現實嚴重脫節的最佳寫照？

事實上，就在鄭部長高談ＰＩＳＡ與優雅論的同時，全台各地校園又接連傳出教師輕生的憾事。請問教育部，這是鄭部長上任以來第幾起校園悲劇？教育部對維護教師身心健康、阻止悲劇一再出現，到底做了什麼努力？台灣教育當然有美好與進步的一面，但當整體環境已惡化到教師動輒得咎、國人咸感憂心的地步，身為部長，總不能視而不見吧？

相較於鄭英耀部長多次自我期許的從容與優雅，全體教師何嘗不希望優雅地站在講台上認真教學？何嘗不希望從容不迫地與學生、家長互動溝通？「良師興國」不僅深植鄭部長ＤＮＡ，相信也是無數優秀教育工作者的信念。

然現實是，教師連一句糾正學生的話都要反覆斟酌，深怕動輒被投訴、被調查、被公審。當校事會議淪為整肅異己的工具，當防禦性教學成為自保的唯一選擇，再多的教育熱忱也會被消磨殆盡。當前校園種種亂象，不正是對所謂「良師興國」的當頭棒喝？

教育部若繼續以「台灣教育有那麼差嗎」的姿態迴避問題，以「優雅」粉飾太平，只會讓更多優秀教師選擇離開。說到底，教育部該做的，不正是救老師於水火之中？不正是打造一個讓老師可以優雅從容教學的校園環境嗎？